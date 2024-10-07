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В Тбилиси снизились продажи квартир – данные за август

В Тбилиси снизились продажи квартир – данные за август

Sputnik Грузия

Стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с августом 2023 года на 8% 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T09:01+0400

2024-10-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси снизился – в августе продано 3,1 тысяча, что на 9% меньше, чем в июле 2024 года, и на 5% меньше, чем в августе 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, за восемь месяцев 2024 года количество транзакций с недвижимостью в столице снизилось на 2% по сравнению с январем-августом 2023 года. В августе средняя цена продажи составила $1 233/кв. м, что на 6% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем цена продажи выросла на 2%. Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за август >>Объем рынка в августе составил 250 миллионов долларов, на 1% меньше, чем в августе 2023 года, и на 7% меньше, чем в июле 2024 года. Всего в августе было продано 625 новых квартир, на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По старым квартирам было совершено 2 508 сделок, что на 5% меньше, чем за отчетный период 2023 года. Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные >>В августе больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с августом 2023 года на 8%. Средняя цена квадратного метра в сентябре составила 11,5 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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