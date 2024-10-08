https://sputnik-georgia.ru/20241008/chislo-turistov-iz-kitaya-vyroslo-na-160--minekonomiki-290255591.html

Число туристов из Китая выросло на 160% – Минэкономики

Число туристов из Китая выросло на 160% – Минэкономики

Sputnik Грузия

Грузия заинтересована в диверсификации прямых рейсов и направлений с Китаем, что позволит увеличить туристические потоки этой страны 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T21:22+0400

2024-10-08T21:22+0400

2024-10-08T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Установление безвизового режима между между Китаем и Грузией увеличило количество визитеров – за шесть месяцев 2024 года количество посетителей из Китая увеличилось на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Минэкономики. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. По данным администрации туризма, с 1 января по 30 июня страну посетили 32 853 гражданина Китая. Китай занимает 11 место среди стран, чьи граждане чаще всего приезжают в Грузию. Прямое авиасообщение с Китаем привлечет больше туристов в Грузию – Каркашадзе >>Вопрос туризма обсуждался на встрече замминистра экономики Геннадия Арвеладзе с делегацией правительства китайской провинции Сычуань в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече было подчеркнуто, что Китай является одним из основных целевых туристических рынков Грузии, и Грузия заинтересована в диверсификации прямых рейсов и направлений с Китаем, что позволит увеличить туристические потоки этой страны. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер >>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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