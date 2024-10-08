https://sputnik-georgia.ru/20241008/gruziya-prevraschaetsya-v-turisticheskuyu-mekku--moroshkina-290201260.html

Грузия превращается в туристическую Мекку – Морошкина

Грузия превращается в туристическую Мекку – Морошкина

Sputnik Грузия

Грузия предлагает не просто туризм, а нормальные отношения, сказала эксперт в сфере туризма 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузия превращается в центр притяжения для туристов, так как является одной из тех стран, где можно спокойно и гарантированно отдохнуть, заявила политолог и эксперт в сфере туризма Лали Морошкина в беседе со Sputnik Грузия.В первом полугодии Грузию посетили более 3 миллионов международных путешественников, что на 5,6% больше данных за аналогичный период 2023 года. Доходы от международных путешественников выросли на 5,2% и составили 1,9 миллиарда долларов.Морошкина владеет гостиницей в небольшом городке Сигнахи в винном регионе страны и знает о тенденциях в сфере туризма из личного опыта. "У нас гостили немцы, они все приехали на винные фестивали в Кахети, и в разговоре все признавались, что довольны и ценами, и инфраструктурой. Не так легко быть наравне с европейскими туристическими центрами, но мы достойно выдержали наплыв туристов", – сказала эксперт. Она отметила, что знаменитый грузинский винный регион Кахети ничем не уступает, к примеру, Провансу или же местностям в Италии и Греции со схожим разнообразным ландшафтом. "В Кахетии нет моря, но здесь очень интересные туры, в том числе паломнические, винные. И чем дальше, тем будет лучше. Было время, когда к концу сентября тут никого не было, а сейчас очень много туристов", – поделилась Морошкина.Грузия хорошо знает цену миру – замминистра на открытии Всемирного дня туризма>>По ее словам, сейчас в Грузию едут туристы совершенно другого типа. Их интересует не просто отдых на море, а они хотят знакомиться с историей страны, посещать музеи. "То, что мы становимся центром туризма не просто Закавказья, а, можно сказать, определенной европейской части, это очень важно, и, думаю, именно поэтому мы были выбраны местом проведения этого масштабного мероприятия (Всемирного дня туризма – ред.)", – сказала Морошкина.На празднование Всемирного дня туризма в Грузию съехались высокопоставленные гости из разных стран мира – министры туризма, представители международных организаций и сферы туризма. Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия.Морошкина высоко оценила лепту генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили в развитие туризма в Грузии и отметила, что разделяет его мнение о том, что туризм объединяет всех, обуславливает процветание и защищает от конфликтов.Пололикашвили: туризм защищает от конфликтов>>"В этом году украинцев было мало, а в прошлом и позапрошлом году их было много. Русские и украинцы отдыхали в одной гостинице, мирно общались. Мы предлагаем не просто туризм, а нормальные отношения, которые дорого стоят. Сегодня качественно новый туризм в Грузии, который направлен на сближение людей", – сказала Морошкина.При этом она подчеркнула уровень безопасности в Грузии."Когда мы говорим своим гостям, что здесь можно оставить окна открытыми и никто не влезет, все удивляются. Безопасность в Грузии для всех приезжих на высшем уровне. В мире осталось мало мест, куда ты едешь спокойно и гарантированно отдыхаешь", – сказала Морошкина.Власти Грузии ожидают в этом году рекордного количества туристов и доходов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что доходы от туризма могут достичь 4,5 миллиарда долларов, а количество туристов вырасти до 5,2 миллиона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, греция, лали морошкина, кахети, туризм, экономика, зураб пололикашвили, сигнахи, всемирная туристская организация