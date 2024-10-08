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Возможность "каруселей" на выборах в парламент Грузии исключена – глава ЦИК

Возможность "каруселей" на выборах в парламент Грузии исключена – глава ЦИК

Sputnik Грузия

Процесс голосования на парламентских выборах в Грузии будет оснащен современными технологиями 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T17:03+0400

2024-10-08T17:03+0400

2024-10-08T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вероятность того, что один и тот же человек сможет несколько проголосовать на парламентских выборах 26 октября в Грузии, исключена благодаря аппаратам электронной верификации, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. С приближением выборов в оппозиционных СМИ все чаще поднимается вопрос вероятной фальсификации выборов, в том числе по методу "карусели", при котором один и тот же избиратель голосует на разных участках за определенную партию. При этом ЦИК Грузии вводит на избирательных участках трехфакторную защиту голосов. "Дублирование лиц невообразимо, исходя из того что дистрибуция информации в аппарат верификации осуществляется по уникальному личному номеру, который, естественно, у человека один, и, само собой, что аппарат и центральная база не даст возможность любому желающему активировать его и загрузить в нескольких аппаратах и так далее", - сказал Каландаришвили. ЦИК Грузии установил порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах 26 октября>>При этом дублирование в едином списке избирателей невозможно как на одном участке, так и на разных, отметил он. Трехфакторная защита предполагает: нанесение на ноготь специальной жидкости, которая видна только под ультрафиолетом – во избежание вероятности повторного голосования уже маркированным избирателем; наличие на участках списков избирателей с личными данными и фотографиями для идентификации личности сотрудниками ЦИК; регистрацию избирателей с помощью электронного аппарата для считывания данных с удостоверений личности.По словам главы ЦИК, единые списки избирателей полностью поддаются проверке, контролю и аудиту на любом этапе, и, естественно, нет причин ставить знаки вопроса в отношении этого процесса."В связи с этим конкретным вопросом будет осуществлена ревизия конкретного алгоритма, соответствующей процедуры и функционала, и будет представлено соответствующее заключение", - сказал Каландаришвили. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>В частности будет определено, насколько активированный и загруженный список на избирательном участке соответствует списку, определенному для конкретного избирательного участка.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. При этом все электронные системы не будут подключены к интернету, что, как уверяет ЦИК Грузии, исключает возможность взлома данных. Как будет проходить голосование?Прежней и привычной процедурой для избирателей Грузии останется лишь процедура маркировки (нанесение на ноготь специальной жидкости, видной при ультрафиолетовом свете) и ее проверки при входе на избирательный участок. Все остальное будет новым.Далее в дело идут новые технологии: на избирательном участке больше не будет бумажных списков избирателей, а вся информация будет храниться в специальных устройствах со считывателем чипа.Для прохождения регистрации в качестве избирателя будет достаточно лишь удостоверения личности нового формата или загранпаспорта, оснащенного чипом.При регистрации чип будет считываться специальным устройством, которое распечатает специальный чек с личными данными и фотографией избирателя.Этот чек и подпишет избиратель после получения избирательного бюллетеня. Сам чек регистраторы поместят в специальный запечатанный ящик, а избирателю выдадут бюллетень с папкой.Бюллетень будет также нового формата: он будет оснащен "QR кодом" и примером для голосования.Только пройдя тест о том, как правильно заполнять бюллетень, избиратель сможет забрать его в кабинку для голосования вместе с папкой, чтобы потом обеспечить тайну голосования.Для того, чтобы проголосовать, избиратель должен закрасить или отметить специальным маркером внутреннее пространство круга перед названием только одной партии.При этом бюллетень недействителен, если внутреннее пространство круга окрашено/маркировано каким-либо образом перед более чем одной партией, а также если пространство круга не окрашено/не отмечено ни перед одной из партий.Процедура голосования будет тайной, как и прежде, и избирателю никто из членов комиссии не имеет права указывать, за кого голосовать.После того, как избиратель укажет в бюллетене желаемую партию, он помещает часть бюллетеня, где указан список партий, в папку, оставляя видимыми лишь "QR код" и тестовую часть бюллетеня, и идет к избирательной урне.На этот раз урны для голосования также будут модифицированными и привычной процедуры закидывания бюллетеня в конверте в урну уже не будет.Избиратель должен будет перевернуть бюллетень вместе с папкой QR кодом вниз и поднести к аппарату приема бюллетеня. Аппарат примет бюллетень и после на его экране появится надпись "Голосование завершено". Аппарат не примет свернутый или порванный бюллетень.По оценке ЦИК, сама процедура голосования с момента входа на участок до завершения процедуры голосования занимает от 45 до 60 секунд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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