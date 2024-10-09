https://sputnik-georgia.ru/20241009/bolee-75-tysyachi-voditeley-byli-oshtrafovany-v-gruzii-za-zagryaznenie-vozdukha-290264372.html

Более 7,5 тысячи водителей были оштрафованы в Грузии за загрязнение воздуха

Более 7,5 тысячи водителей были оштрафованы в Грузии за загрязнение воздуха

Sputnik Грузия

В случае физического лица размер штрафа составляет 100 лари в первый раз, 300 – во второй раз и 600 – в третий 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T10:52+0400

2024-10-09T10:52+0400

2024-10-09T10:52+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

кутаиси

батуми

загрязнение воздуха

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287506674_0:143:960:683_1920x0_80_0_0_0ca5ffea0cf94087e734827533d95a91.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Cотрудники Департамента по надзору за окружающей средой в четырех крупных городах Грузии (Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми) за год оштрафовали 7 610 нарушителей из-за выхлопов автомобилей, сообщили в департаменте. Проверка, контролирующая выбросы транспортных средств, велась со вступления закона в силу 4 сентября 2023 года до 4 октября 2024 года. Больше всего нарушений зафиксировали в Тбилиси (3 694), далее следует Кутаиси (1 449), Батуми (1 302) и Рустави (1 165). Водителям легковых автомобилей выписано 4 706 штрафов, водителям маршрутных такси – 2 597, водителям грузовых автомобилей – 298, водителям автобусов – 9. В случае физического лица размер штрафа составляет 100 лари в первый раз, 300 – во второй раз и 600 – третий. В случае юридического лица штраф составляет 500, 1,5 тысячи и 3 тысячи лари. Если штраф будет уплачен в течение 10 дней, сумма штрафа будет уменьшена на 20%. Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии >>Вопрос улучшения качества атмосферного воздуха является приоритетным для департамента. В целях предотвращения загрязнения со стороны предприятий была внедрена система постоянного самоконтроля выбросов вредных веществ в воздух. При этом Департамент экологического надзора регулярно контролирует качество топлива на АЗС, чтобы минимизировать расход некондиционного топлива, что, в свою очередь, существенно снижает выбросы вредных веществ в воздух. Кроме того, ведется мониторинг видимых выбросов транспортных средств, движущихся по дорогам в четырех крупных городах. Начались проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии>>"В комплексе все эти направления помогают минимизировать загрязнение качества атмосферного воздуха", – говорится в сообщении. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выписанный штраф останется в силе. Если в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кутаиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, кутаиси, батуми, загрязнение воздуха