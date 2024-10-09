https://sputnik-georgia.ru/20241009/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi-poslednie-tendentsii-290264569.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние тенденции

Sputnik Грузия

Доля граждан Израиля в сделках с недвижимостью выросла с 5 до 11%, а вот доля граждан России сократилась с 9 до 2% 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T14:58+0400

2024-10-09T14:58+0400

2024-10-09T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в августе 2024 года упал на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и на 5,4% по сравнению с июлем текущего года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В столице в августе 2024 года продано 3,1 тысячи квартир. Исследователи отмечают, что спрос остается низким, хотя и повысился после падения в мае, когда на продажи повлияли большое число выходных и акции протеста. По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными. Наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир ($501-800 м2), что связано с растущими ценами. В Тбилиси снизились продажи квартир – данные за август >>Наибольшее число квартир в августе было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее в районах Мтацминда, Чугурети и Вашлиджвари. При этом самая высокая цена на квартиры в районе Мтацминда – 2 658 долларов за квадратный метр, далее следует Ваке – 2 271 доллар за квадратный метр и Чугурети – 1 675 долларов за квадратный метр. Самые низкие цены в районах Глдани – 1 035 долларов за квадратный метр, Диди Дигоми – 997 долларов за квадратный метр и Вашлиджвари – 952 доллара за квадратный метр. Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные >>За восемь месяцев 2024 года доля сделок граждан Грузии составила 78%. При этом за этот период доля граждан Израиля выросла с 5 до 11%, а вот доля граждан России сократилась с 9 до 2%. В августе 2024 года средняя цена на первичном рынке выросла на 0,3%, что отражает эффект ослабления спроса. В августе объем рынка жилой недвижимости Тбилиси сократился на 5,5% в годовом исчислении. Всего за восемь месяцев 2024 года было продано квартир стоимостью 1 953,4 млн долларов (+1% г/г).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси