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Доходы от туризма в Грузии в сентябре продолжают расти – оценка инвесткомпании

Доходы от туризма в Грузии в сентябре продолжают расти – оценка инвесткомпании

Sputnik Грузия

В 2024 году, по прогнозу компании, доходы от туризма достигнут 4,4 миллиарда долларов 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T09:01+0400

2024-10-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Доходы от туризма за восемь месяцев 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составили 3,6 миллиарда долларов по подсчетам инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным аналитиков, доходы от туризма в сентябре выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом и составили 450 миллионов долларов. В 2024 году, по прогнозу компании, доходы от туризма достигнут 4,4 миллиарда долларов (4,1 миллиарда долларов было в США в 2023 году). Грузия превращается в туристическую Мекку – Морошкина >>Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Грузия хорошо знает цену миру – замминистра на открытии Всемирного дня туризма>>Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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