https://sputnik-georgia.ru/20241009/eto-schaste-dlya-vsego-naroda--premer-o-rukopisi-x-veka-podarennoy-ivanishvili-gruzii--290296294.html

Это счастье для всего народа — премьер о рукописи X века, подаренной Иванишвили Грузии

Это счастье для всего народа — премьер о рукописи X века, подаренной Иванишвили Грузии

Sputnik Грузия

Рукопись разместят в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T21:01+0400

2024-10-09T21:01+0400

2024-10-09T21:01+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Прибытие в Грузию уникальной рукописи грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима X века — это счастье для всего грузинского народа, и в этом заслуга основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили в июне 2024 года приобрел для Грузии рукопись Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов. "Прибытие уникальной рукописи Иоанна-Зосима в Грузию — это очень большое счастье. Благотворительность Бидзины Иванишвили в сущности была направлена на защиту и сохранение национальной идентичности нашей страны. И очередное его благодеяние является еще одним выражением этого", - сказал журналистам Кобахидзе. Премьер поздравил со столь значимым событием население Грузии. "Мы очень счастливы, что это сокровище найдет свое место в нашей стране, и я хочу поздравить население нашей страны и всю Грузию", - заявил Кобахидзе. По словам местоблюстителя главы Грузинской Православной Церкви, владыки Шио, этим приобретением Бидзина Иванишвили обогатил грузинское культурное наследие. Илия II поблагодарил Иванишвили за приобретение рукописи X века>>"Уход за нашими историческими святынями, их защита имеют огромное значение. Особую благодарность хочу выразить господину Бидзине Иванишвили, который обогатил наше культурное наследие этим великим приобретением", - отметил владыка Шио. Рукопись доставили в Тбилиси утром в среду, 9 октября. После Патриархии уникальную рукопись разместят в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия. Музею рукопись передал Иванишвили. Редкая рукопись грузинского монаха X века доставлена в Тбилиси>>Западно-арамейский диалект, на котором написана рукопись, использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – ред.) и рукописей. Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим (умер в 987 году). Палимпсест был сделан в монастыре Святой Екатерины на Синае. В 2015 году Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов. А в 2016 году также преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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бидзина иванишвили, грузия, новости, палестина, лондон, тбилиси, нико пиросмани, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь