https://sputnik-georgia.ru/20241009/eto-schaste-dlya-vsego-naroda--premer-o-rukopisi-x-veka-podarennoy-ivanishvili-gruzii--290296294.html
Это счастье для всего народа — премьер о рукописи X века, подаренной Иванишвили Грузии
Это счастье для всего народа — премьер о рукописи X века, подаренной Иванишвили Грузии
Sputnik Грузия
Рукопись разместят в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T21:01+0400
2024-10-09T21:01+0400
2024-10-09T21:01+0400
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тбилиси
нико пиросмани
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Прибытие в Грузию уникальной рукописи грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима X века — это счастье для всего грузинского народа, и в этом заслуга основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили в июне 2024 года приобрел для Грузии рукопись Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов. "Прибытие уникальной рукописи Иоанна-Зосима в Грузию — это очень большое счастье. Благотворительность Бидзины Иванишвили в сущности была направлена на защиту и сохранение национальной идентичности нашей страны. И очередное его благодеяние является еще одним выражением этого", - сказал журналистам Кобахидзе. Премьер поздравил со столь значимым событием население Грузии. "Мы очень счастливы, что это сокровище найдет свое место в нашей стране, и я хочу поздравить население нашей страны и всю Грузию", - заявил Кобахидзе. По словам местоблюстителя главы Грузинской Православной Церкви, владыки Шио, этим приобретением Бидзина Иванишвили обогатил грузинское культурное наследие. Илия II поблагодарил Иванишвили за приобретение рукописи X века>>"Уход за нашими историческими святынями, их защита имеют огромное значение. Особую благодарность хочу выразить господину Бидзине Иванишвили, который обогатил наше культурное наследие этим великим приобретением", - отметил владыка Шио. Рукопись доставили в Тбилиси утром в среду, 9 октября. После Патриархии уникальную рукопись разместят в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия. Музею рукопись передал Иванишвили. Редкая рукопись грузинского монаха X века доставлена в Тбилиси>>Западно-арамейский диалект, на котором написана рукопись, использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – ред.) и рукописей. Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим (умер в 987 году). Палимпсест был сделан в монастыре Святой Екатерины на Синае. В 2015 году Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов. А в 2016 году также преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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бидзина иванишвили, грузия, новости, палестина, лондон, тбилиси, нико пиросмани, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь
бидзина иванишвили, грузия, новости, палестина, лондон, тбилиси, нико пиросмани, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь
Это счастье для всего народа — премьер о рукописи X века, подаренной Иванишвили Грузии
Рукопись разместят в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Прибытие в Грузию уникальной рукописи грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима X века — это счастье для всего грузинского народа, и в этом заслуга основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили в июне 2024 года приобрел для Грузии рукопись Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов.
"Прибытие уникальной рукописи Иоанна-Зосима в Грузию — это очень большое счастье. Благотворительность Бидзины Иванишвили в сущности была направлена на защиту и сохранение национальной идентичности нашей страны. И очередное его благодеяние является еще одним выражением этого", - сказал журналистам Кобахидзе.
Премьер поздравил со столь значимым событием население Грузии. "Мы очень счастливы, что это сокровище найдет свое место в нашей стране, и я хочу поздравить население нашей страны и всю Грузию", - заявил Кобахидзе.
По словам местоблюстителя главы Грузинской Православной Церкви, владыки Шио, этим приобретением Бидзина Иванишвили обогатил грузинское культурное наследие.
"Уход за нашими историческими святынями, их защита имеют огромное значение. Особую благодарность хочу выразить господину Бидзине Иванишвили, который обогатил наше культурное наследие этим великим приобретением", - отметил владыка Шио.
Рукопись доставили в Тбилиси утром в среду, 9 октября. После Патриархии уникальную рукопись разместят в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия. Музею рукопись передал Иванишвили.
Западно-арамейский диалект, на котором написана рукопись, использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – ред.) и рукописей.
Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим (умер в 987 году). Палимпсест был сделан в монастыре Святой Екатерины на Синае.
В 2015 году Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов.
А в 2016 году также преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов.