https://sputnik-georgia.ru/20241010/deputat-rezolyutsiya-evroparlamenta--vmeshatelstvo-v-dela-gruzii-i-prizyv-k-voyne-290303165.html

Депутат: Резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии и призыв к войне

Депутат: Резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии и призыв к войне

Sputnik Грузия

Резолюция, принятая Европарламентом, доказала, что их не интересуют желания грузинского народа, считает Мамука Мдинарадзе 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T14:32+0400

2024-10-10T14:32+0400

2024-10-10T14:32+0400

парламентские выборы

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грузия

новости

мамука мдинарадзе

бидзина иванишвили

европарламент

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Принятая Европарламентом очередная жесткая резолюция по Грузии – это не только вмешательство в дела страны и призыв к войне, но и попытка повлиять на предстоящие парламентские выборы в пользу крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. По его словам, принятая накануне резолюция "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" доказала, что Европарламент не интересуют желания грузинского народа. "Они сказали: "Нас не интересует народ, упраздните законы, которые нас не устраивают. Люди ни при чем. Освободите убийцу Саакашвили и введите санкции в отношении человека, который у вас является гарантом мира, который является благодетелем", - сказал Мдинарадзе. Патриархия Грузии: закон о запрете пропаганды ЛГБТ* – положительный шаг вперед>>Вчера напрямую было сказано то, чего они избегали ранее, сказал он. И, что более важно, по мнению Мдинарадзе, оппозиция в течение трех лет отрицала тот факт, что они требовали введения санкций. "Вчера впервые с одной из высоких трибун Европы было открыто заявлено, что мы должны ввести санкции против России. Это означает, что экономически Грузия должна оказаться как минимум в вдвое худшем положении, чем во время пандемии", - добавил Мдинарадзе. Соответственно, по словам Мдинарадзе, это означает не только вмешательство и оказание влияния. По словам Мдинарадзе, все это окончательно подтвердилось вчера, когда были открыты карты. "Подтверждено, что они поддерживают не грузинский народ, а "Национальное движение", ее кластер, то есть агентуру", - сказал Мдинарадзе. Европарламент в среду принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. Ее поддержали 495 из 720 депутатов ЕП. Против голосовали 73 европарламентария. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, а также оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Что такое "глобальная партия войны"? Разъяснение от грузинского политолога>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, европарламент, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение