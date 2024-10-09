https://sputnik-georgia.ru/20241009/predvybornaya-sreda-glazami-gruzinskoy-mechty-inostrannoe-vmeshatelstvo-i-negativ-290256988.html

Предвыборная среда глазами "Грузинской мечты": иностранное вмешательство и негатив

Предвыборная среда глазами "Грузинской мечты": иностранное вмешательство и негатив

Sputnik Грузия

Объектом критики стали посольство США, оппозиционные СМИ и неправительственные организации 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T01:11+0400

2024-10-09T01:11+0400

2024-10-09T01:11+0400

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бидзина иванишвили

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антикоррупционное бюро

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" изучила деятельность оппозиционных партий, местных наблюдательских организаций и СМИ в период с 16 сентября по 6 октября и выявила целый ряд предвыборных нарушений, заявил депутат Гиви Миканадзе на пресс-конференции.За отчетный период, по словам Миканадзе, имели место иностранное вмешательство в избирательный процесс в Грузии, не декларированная предвыборная агитация, негативна предвыборная кампания, создание препятствий для проведения предвыборной кампании, а также дискредитация избирательного процесса и Центризбиркома. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Иностранное вмешательство Во вмешательстве в избирательный процесс "Грузинская мечта" обвинила председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота, который открыто поддерживает грузинскую оппозицию и называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром". Рот 1 октября опубликовал в соцсети X пост с контактными данными людей, которые, по его словам, могут помочь зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах тем проживающим за рубежом гражданам Грузии, которые не знают, как это сделать. Там же он приписал, что регистрация завершается 7 октября.Еще одним примером иностранного вмешательства он назвал публикуемые в течение нескольких дней на странице посольства США в Грузии баннеры с критикой "Грузинской мечты" и ее основателя Бидзины Иванишвили."Начиная с 1 октября, посольство США систематически размещало на своей странице в Facebook* карточки, содержание которых исходя из контекста носило политический характер и отражало позицию, противоречащую позиции правительственной команды", - сказал Миканадзе. Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>Объектом критики также стал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, который 4 октября публично назвал предвыборные билборды "Грузинской мечты" с изображением разрушений вследствие вооруженного конфликта на Украине, позорными, шокирующими и мерзкими. На баннерах с одной стороны показаны разрушения на Украине и надпись "Нет войне!", а с другой – красивые виды Грузии и надпись "Выбери мир". Как пояснили в правящей партии Грузии, данные билборды являются демонстрацией того, что на этот раз избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром. Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты">>Не декларированная агитация Антикоррупционного бюро в ходе мониторинга установило, что две неправительственные организации и их руководители открыто занимаются политической деятельностью и 24 сентября признало их субъектами с заявленной избирательной целью, обязав представить финансовые отчеты.Речь идет об НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее исполнительном директоре Эке Гигаури, а также созданном в июле 2024 года гражданском движении "Выбери Европу" с его основателем Хатуной Лагазидзе и восемью сооснователями.Они назвали решение Антикоррупционного бюро несправедливым и отказались подчиняться. С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью>>Миканадзе отметил, что Антикоррупционное бюро приняло решение законно и на основании многочисленных доказательств. Тем не менее, бюро учло рекомендацию премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и упразднило решение о признании вышеуказанных организаций и их руководителей субъектами с заявленной избирательной целью. Миканадзе подчеркнул, что вышеуказанным организациям дана возможность наблюдать за парламентскими выборами. В ЦИК Грузии они зарегистрированы в качестве местных наблюдательных организаций. Негативная кампания Фото и видео с предвыборными баннерами противники властей Грузии стали монтировать на свой лад и тиражировать соцсети.К примеру, в Facebook* был распространен искаженный предвыборный видеоролик, с измененным девизом "Грузинской мечты": "Только с разрушенным Гелати, разрушенным парламентом, построенной коррупцией в Европу". Для видеомонтажа был выбран билборд в одной из крупнейших городов страны Кутаиси (регион Имерети). Оригинальный девиз правящей партии выглядит так: "Только с миром, благополучием, достоинством в Европу".Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В другом смонтированном видеоролике использовался билборд "Грузинской мечты" в городе Гори, который пострадал во время вооруженного конфликта в августе 2008 года. В данном случае вместо лозунга правящей партии написали: "Только извиняясь, стоя на коленях, с уступками в Россию". Палки в колесаВ качестве примера создания препятствий для проведения предвыборной кампании "Грузинской мечты" Миканадзе назвал отказ оппозиционных телекомпаний "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула" пускать в эфир видеоролик правящей партии с изображением разрушений на Украине.СМИ после заявления посла ЕС в Грузии нарушили закон – глава парламента>>В совместном заявлении оппозиционных телекомпаний от 5 октября было сказано, что они не намерены транслировать неэтичную политическую рекламу. Противоречащие закону действия телеканалов поддержали три неправительственные организации - "Коалиция адвокатирования медиа", а также "Европейская орбита Грузии" и "Международная прозрачность – Грузия", которые зарегистрированы в ЦИК в качестве наблюдателей на выборах. Он также отметил факт размещения в эфире медиаплатформы BMG бесплатной политической рекламы политических субъектов, что противоречит закону. В результате Комиссия по коммуникациям признала составила протокол об административном правонарушении.Бесплатную политическую рекламу, согласно Избирательному кодексу, должны пускать в эфир Общественный вещатель, общинный вещатель и общий эфирный вещатель.Попытки дискредитации ЦИК и выборовПредставители зарегистрированной для наблюдения за выборами НПО "Европейская орбита Грузии" и наблюдательной миссии "Мой голос" преднамеренно проводили кампанию и распространяли ложную информацию манипулятивного характера касательно зарегистрированных за рубежом граждан Грузии, имеющих право голоса, сказал Миканадзе. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>Наблюдательная миссия "Мой голос" объединяет несколько десятков НПО, включая "Международная прозрачность – Грузия" и "Европейская орбита Грузии".Также Миканадзе отметил сделанное 27 сентября президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявление, будто по решению ЦИК от 26 сентября десяткам тысяч граждан Грузии, проживающих за рубежом, отказали в открытии дополнительных избирательных участков в городах Европы и США. В ответ на это Центризбирком заявил, что на встречах разного формата неоднократно объяснял представителям администрации президента и Зурабишвили лично правила открытия участков за рубежом, установленные законом. "Преподнесение законных решений как дискриминационных является ничем иным, как попыткой дискредитировать ведомство и целенаправленно нанести вред избирательному процессу", - сказал Миканадзе. По его словам, по мере приближения дня голосования для населения становится все очевиднее то, что основной целью радикального настроенного крыла оппозиции и связанных с ним наблюдательных организаций и СМИ является создание ошибочных представлений в обществе и у международных партнеров.Регистрация желающих голосовать на выборах в парламент Грузии за рубежом завершается>>Миканадзе отметил, что для достижения своей цели оппозиция, их СМИ и поддерживающие их НПО прибегают ко всем формам манипуляции. Одним их доказательств этого он назвал промежуточный отчет НПО. "Параллельно т.н. непредвзятые наблюдательные организации продолжают игнорировать предвыборные нарушения против правящей команды в своих опубликованных отчетах и заявлениях", - сказал Миканадзе. Все это, по словам депутата, еще раз убеждает власти в том, что имеет место целенаправленная кампания по подготовке настроя общественности и международных наблюдателей на неправильную оценку выборов. В ответ на это "Грузинская мечта" продолжает мирную предвыборную кампанию и постоянно находится на связи с международными наблюдательными организациями, заключил Миканадзе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, сша, антикоррупционное бюро, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024