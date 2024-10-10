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Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе
Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе
Sputnik Грузия
Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Грузией санкций против России 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T11:03+0400
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2024-10-10T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Власти Грузии не будут вводить санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", поскольку это означает разрушение экономики страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. "Мы не присоединимся к санкциям, потому что присоединение к санкциям означает разрушение экономики страны, означает обнищание Грузии. С одной стороны, конечно, было желание нанести экономический ущерб стране, потому что тогда у народа было бы абсолютно легитимное право требовать ответа от нынешней власти", - заявил он. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>По его словам, власти получили мандат от грузинского народа, чтобы вести страну в правильном направлении. "Почему народ избрал нас и почему мы так долго находимся у власти? Народ дал нам мандат, и в то же время на нас лежит величайшая ответственность вести страну по правильному пути с помощью нашей политики – не принимать решений, которые будут разрушительными для нашей страны и для завтрашнего дня", - отметил он.Европарламент в среду принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. Ее поддержали 495 из 720 депутатов ЕП. Против голосовали 73 европарламентария. Вольский: резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии перед выборами>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, а также оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, европарламент
политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, европарламент
Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе
11:03 10.10.2024 (обновлено: 11:36 10.10.2024)
Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Грузией санкций против России
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Власти Грузии не будут вводить санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", поскольку это означает разрушение экономики страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц.
"Мы не присоединимся к санкциям, потому что присоединение к санкциям означает разрушение экономики страны, означает обнищание Грузии. С одной стороны, конечно, было желание нанести экономический ущерб стране, потому что тогда у народа было бы абсолютно легитимное право требовать ответа от нынешней власти", - заявил он.
По его словам, власти получили мандат от грузинского народа, чтобы вести страну в правильном направлении.
"Почему народ избрал нас и почему мы так долго находимся у власти? Народ дал нам мандат, и в то же время на нас лежит величайшая ответственность вести страну по правильному пути с помощью нашей политики – не принимать решений, которые будут разрушительными для нашей страны и для завтрашнего дня", - отметил он.
Европарламент в среду принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. Ее поддержали 495 из 720 депутатов ЕП. Против голосовали 73 европарламентария.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, а также оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.