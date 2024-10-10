https://sputnik-georgia.ru/20241010/gruziya-ne-prisoedinitsya-k-sanktsiyam-protiv-rossii--kaladze-290300399.html

Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе

Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе

Sputnik Грузия

Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости введения Грузией санкций против России 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T11:03+0400

2024-10-10T11:03+0400

2024-10-10T11:36+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

михаил саакашвили

европарламент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850164_0:277:2048:1429_1920x0_80_0_0_3c12fba1fc36ced2a3cd0e7edf1e22dc.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Власти Грузии не будут вводить санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", поскольку это означает разрушение экономики страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. "Мы не присоединимся к санкциям, потому что присоединение к санкциям означает разрушение экономики страны, означает обнищание Грузии. С одной стороны, конечно, было желание нанести экономический ущерб стране, потому что тогда у народа было бы абсолютно легитимное право требовать ответа от нынешней власти", - заявил он. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>По его словам, власти получили мандат от грузинского народа, чтобы вести страну в правильном направлении. "Почему народ избрал нас и почему мы так долго находимся у власти? Народ дал нам мандат, и в то же время на нас лежит величайшая ответственность вести страну по правильному пути с помощью нашей политики – не принимать решений, которые будут разрушительными для нашей страны и для завтрашнего дня", - отметил он.Европарламент в среду принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. Ее поддержали 495 из 720 депутатов ЕП. Против голосовали 73 европарламентария. Вольский: резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии перед выборами>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, а также оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, европарламент