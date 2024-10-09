https://sputnik-georgia.ru/20241009/volskiy-rezolyutsiya-evroparlamenta---vmeshatelstvo-v-dela-gruzii-pered-vyborami-290297191.html

Вольский: резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии перед выборами

Вольский: резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии перед выборами

Sputnik Грузия

То, к чему Европарламент призвал Грузию, может привести к вооруженному конфликту, сказал первый вице-спикер парламента 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T22:03+0400

2024-10-09T22:03+0400

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бидзина иванишвили

европарламент

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" политически ангажирована и представляет собой вмешательство во внутренние дела страны в преддверии выборов, сказал первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский. В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц.По его словам, последствия от введения антироссийских санкций могут быть опаснее. "Это обязательно приведет к определенному противостоянию, которое с легкостью может перерасти в военное противостояние. Поэтому эту резолюцию мы рассматриваем как антигрузинскую, а не против правительства", - отметил Вольский.Он подчеркнул, что целый ряд европейских стран активно торгует с Россией. При том торговля идет в больших масштабах, в том числе энергоресурсами. Литва, к примеру, экспортирует в Россию больше вина, чем Грузия. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>"Считаю, что резолюция политически ангажирована... Принятие такой резолюции перед выборами представляет собой не только вмешательство во внутренние вопросы, но и неудержимое желание, чтобы в Грузии как-то создалась такая обстановка, которая даст ход идее о вовлечении в процессы вооруженной или экономической борьбы", - заявил Вольский.Он с сожалением отметил, что носителей этой идеи в Евросоюзе много. По словам вице-спикера парламента, эти люди представляют собой "филиал "Нацдвижения". "Единое национальное движение" – это бывшая правящая партия страны, основанная Михаилом Саакашвили. "Ни дня кого не секрет, что Саакашвили является человеком, который внедрил систему садистского правления, методы гестапо являются частью творений Саакашвили. Кроме того, потеря 20% территории обусловлена как раз таки его бездарной и предательской политикой", - сказал Вольский. По его словам, призыв к освобождению осужденного экс-президента говорит о предвзятости европарламентариев. Вице-спикер парламента отметил, что подобной поддержкой пользовался и названный медиаменеджером экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который стал миллионером после хищения денег из бюджета. Кезерашвили, которого Верховный суд Грузии в сентябре 2021 года заочно приговорил к десяти годам за хищение более 5 миллионов евро из бюджета Минобороны, упоминается в резолюции Европарламента от 9 июня 2022 года. В 2019 году Кезерашвили будучи за рубежом основал в Грузии оппозиционный телеканал "Формула". Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах">>Все вышеупомянутое и при этом призыв к введению санкций против основателя "Грузинской мечты" Вольский назвал "заговором против Грузии"."Со дня прихода Бидзины Иванишвили в политику он ни разу не делал никаких шагов против интересов Грузии, и мы не меняли внешнеполитический курс. Он не делал шагов, которые идут на пользу интересам России в Грузии, на Южном Кавказе, в отличие от властей, которые до 2012 года действовали против интересов Грузии", - подчеркнул Вольский. Это уже пятая жесткая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 15 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года.Читайте также:*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вольский, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент