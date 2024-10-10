https://sputnik-georgia.ru/20241010/kogda-migranty-nachnut-vozvraschatsya-v-gruziyu--kobakhidze-nazval-sroki-290307433.html

Когда мигранты начнут возвращаться в Грузию – Кобахидзе назвал сроки

Когда мигранты начнут возвращаться в Грузию – Кобахидзе назвал сроки

Sputnik Грузия

Возвращение мигрантов на родину является одним из главных приоритетов, и выполнение этой задачи сопряжено с серьезными трудностями, заявил премьер 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T18:12+0400

2024-10-10T18:12+0400

2024-10-10T18:19+0400

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мигранты

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Активный процесс возвращения мигрантов в Грузию начнется примерно через три-четыре года, чему будет способствовать развитие экономики страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за последние 10 лет из Грузии выехали 779,2 тысячи и въехали 534,3 тысячи граждан страны. Из покинувших страну в период с 2012 по 2022 год – 444,1 тысячи мужчин и 335,2 тысячи женщин. При этом пик эмиграции из Грузии пришелся на 2022 год, когда из страны за год мигрировали 100,8 тысячи граждан. В среднем по данным за 10 лет каждый год из Грузии за рубеж мигрирует 70,8 тысячи граждан. Как отметил глава правительства, возвращение мигрантов на родину является одним из главных приоритетов, и выполнение этой задачи сопряжено с серьезными трудностями. "Во время презентации мы взяли в пример Францию, Великобританию, Грецию, и отставание от этих стран до 2012 года было примерно в четыре раза. 2,5 было с Грецией, отставание в четыре раза было от таких стран, как Франция, Великобритания и Италия. Когда есть четырехкратная экономическая отсталость, это автоматически приводит к миграции", – заявил он. Как отметил премьер, к 2028 году разрыв Грузии с Францией, Италией, Великобританией сократится более чем вдвое. Объем экономики Грузии вырастет почти на 45% за четыре года – премьер >>По его словам, чем меньше экономическая разница между Грузией и странами Западной Европы, тем меньше будет миграция. "Главный ключ здесь на самом деле находится в экономике. Причина, например, почему они приезжают из регионов в Тбилиси, Батуми, большие города, снова и снова одна и та же. Экономика в Тбилиси в несколько раз выше, чем в конкретном высокогорном муниципалитете, поэтому мы имеем процесс миграции из конкретных регионов в столицу страны или в Батуми и т. д.", – сказал он. Точно так же, по его словам, идет процесс миграции и за пределы страны. Кобахидзе привел в пример Литву и Латвию, отметив, что после вступления в Евросоюз население Литвы сократилось на 600 тысяч – более 20%, а население Латвии уменьшилось на 400 тысяч, также более чем на 20%. Тем не менее, Кобахидзе отметил, что после 2012 года действующему правительству Грузии практически удалось сохранить численность населения, которая с тех пор сократилась лишь на 221 тысячу человек. "При нашей власти по сути население было 3,7 миллиона и до сих пор составляет 3,7 миллиона. Есть небольшой спад. Причина этого в том, что экономика значительно выросла, но мы по-прежнему отстаем от стран Западной Европы, поэтому проблема миграции остается", – заявил Кобахидзе. В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, ираклий кобахидзе, миграция, мигранты