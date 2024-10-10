https://sputnik-georgia.ru/20241010/putin-otvesil-opleukhu-zapadu-snyav-poslednie-vizovye-ogranicheniya-dlya-grazhdan-gruzii-290310349.html
Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии
Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии
Sputnik Грузия
Колумнист Sputnik, генеральный директор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T22:14+0400
2024-10-10T22:14+0400
2024-10-10T22:30+0400
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арно хидирбегишвили
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Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 873 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 мая 2023 г. № 335 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии" означает, что отныне граждане Грузии могут находится без визы в Российской Федерации свыше 90 дней неограниченное время, в том числе заниматься трудовой деятельностью и получать образование. Указ Владимира Путина вышел на следующий день после принятия Европарламентом позорной резолюции "О регрессе демократии в Грузии и угрозах политического плюрализма", которая предусматривает ряд карательных мер против наших граждан, в том числе – приостановку безвизового режима со странами Шенгена и запрет на въезд в страны Евросоюза представителей грузинской власти. Своим Указом Путин отвесил увесистую оплеуху Западу и выразил поддержку гражданам Грузии, продемонстрировав, что они не одни и двери России широко для них открыты. Чем окончилась политика "открытых дверей" НАТО для Грузии, мы не забыли – бессмысленно погибшими и раненными в Ираке и Афганистане. Еще один шаг к сближению – Пипия о расширении РФ безвизового режима для граждан Грузии >>Чем окончилась политика "открытых дверей" ЕС для Грузии, мы тоже увидели – ультиматумом, или грузины узаконят однополые браки, смену пола, гей-парады и ЛГБТ-пропаганду, или двери Европы для Грузии закроются как для несоответствующей евростандартам. Зато Россия готова принять грузин, где они работают на квалифицированной работе, получают достойное финансирование и уважение в обществе, а не сиделками, проститутками и шоферами, как на Западе. Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии >>Россия готова без вступительных экзаменов зачислить в лучшие ВУЗы простых грузинских детей и обучать их бесплатно, предоставить стипендию и общежитие. Они получат академическое, разностороннее образование. Гораздо лучшее, чем узкие специалисты – выпускники западных университетов, за учебу которых их родители (грузинская элита) платят астрономические суммы. Думаю, после этого исчезнут последние сомнения, если у кого-то они оставались – путь Грузии лежит не на Запад, а на Север, где ее, маленькую, любят и уважают, а не пугают и унижают!Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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Арно Хидирбегишвили
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россия, грузия, владимир путин, арно хидирбегишвили, россия отменила визы для граждан грузии, колумнисты, аналитика
россия, грузия, владимир путин, арно хидирбегишвили, россия отменила визы для граждан грузии, колумнисты, аналитика
Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии
22:14 10.10.2024 (обновлено: 22:30 10.10.2024)
Колумнист Sputnik, генеральный директор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили о сегодняшнем Указе президента Путина об отмене рабочих виз гражданам Грузии
Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 873 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 мая 2023 г. № 335 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии" означает, что отныне граждане Грузии могут находится без визы в Российской Федерации свыше 90 дней неограниченное время, в том числе заниматься трудовой деятельностью и получать образование.
Указ Владимира Путина вышел на следующий день после принятия Европарламентом позорной резолюции "О регрессе демократии в Грузии и угрозах политического плюрализма", которая предусматривает ряд карательных мер против наших граждан, в том числе – приостановку безвизового режима со странами Шенгена и запрет на въезд в страны Евросоюза представителей грузинской власти. Своим Указом Путин отвесил увесистую оплеуху Западу и выразил поддержку гражданам Грузии, продемонстрировав, что они не одни и двери России широко для них открыты.
Чем окончилась политика "открытых дверей" НАТО для Грузии, мы не забыли – бессмысленно погибшими и раненными в Ираке и Афганистане.
Чем окончилась политика "открытых дверей" ЕС для Грузии, мы тоже увидели – ультиматумом, или грузины узаконят однополые браки, смену пола, гей-парады и ЛГБТ-пропаганду, или двери Европы для Грузии закроются как для несоответствующей евростандартам.
Зато Россия готова принять грузин, где они работают на квалифицированной работе, получают достойное финансирование и уважение в обществе, а не сиделками, проститутками и шоферами, как на Западе.
Россия готова без вступительных экзаменов зачислить в лучшие ВУЗы простых грузинских детей и обучать их бесплатно, предоставить стипендию и общежитие. Они получат академическое, разностороннее образование. Гораздо лучшее, чем узкие специалисты – выпускники западных университетов, за учебу которых их родители (грузинская элита) платят астрономические суммы.
Думаю, после этого исчезнут последние сомнения, если у кого-то они оставались – путь Грузии лежит не на Запад, а на Север, где ее, маленькую, любят и уважают, а не пугают и унижают!
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции