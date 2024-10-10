https://sputnik-georgia.ru/20241010/putin-otvesil-opleukhu-zapadu-snyav-poslednie-vizovye-ogranicheniya-dlya-grazhdan-gruzii-290310349.html

Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии

Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, генеральный директор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T22:14+0400

2024-10-10T22:14+0400

2024-10-10T22:30+0400

россия

грузия

владимир путин

арно хидирбегишвили

россия отменила визы для граждан грузии

колумнисты

аналитика

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Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 873 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 мая 2023 г. № 335 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии" означает, что отныне граждане Грузии могут находится без визы в Российской Федерации свыше 90 дней неограниченное время, в том числе заниматься трудовой деятельностью и получать образование. Указ Владимира Путина вышел на следующий день после принятия Европарламентом позорной резолюции "О регрессе демократии в Грузии и угрозах политического плюрализма", которая предусматривает ряд карательных мер против наших граждан, в том числе – приостановку безвизового режима со странами Шенгена и запрет на въезд в страны Евросоюза представителей грузинской власти. Своим Указом Путин отвесил увесистую оплеуху Западу и выразил поддержку гражданам Грузии, продемонстрировав, что они не одни и двери России широко для них открыты. Чем окончилась политика "открытых дверей" НАТО для Грузии, мы не забыли – бессмысленно погибшими и раненными в Ираке и Афганистане. Еще один шаг к сближению – Пипия о расширении РФ безвизового режима для граждан Грузии >>Чем окончилась политика "открытых дверей" ЕС для Грузии, мы тоже увидели – ультиматумом, или грузины узаконят однополые браки, смену пола, гей-парады и ЛГБТ-пропаганду, или двери Европы для Грузии закроются как для несоответствующей евростандартам. Зато Россия готова принять грузин, где они работают на квалифицированной работе, получают достойное финансирование и уважение в обществе, а не сиделками, проститутками и шоферами, как на Западе. Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии >>Россия готова без вступительных экзаменов зачислить в лучшие ВУЗы простых грузинских детей и обучать их бесплатно, предоставить стипендию и общежитие. Они получат академическое, разностороннее образование. Гораздо лучшее, чем узкие специалисты – выпускники западных университетов, за учебу которых их родители (грузинская элита) платят астрономические суммы. Думаю, после этого исчезнут последние сомнения, если у кого-то они оставались – путь Грузии лежит не на Запад, а на Север, где ее, маленькую, любят и уважают, а не пугают и унижают!Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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2024

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

россия, грузия, владимир путин, арно хидирбегишвили, россия отменила визы для граждан грузии, колумнисты, аналитика