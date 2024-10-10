https://sputnik-georgia.ru/20241010/vvedenie-sanktsiy-protiv-rossii-protivorechit-pragmatichnoy-politike-gruzii--vitse-premer-290302479.html

Введение санкций против России противоречит прагматичной политике Грузии – вице-премьер

Введение санкций против России противоречит прагматичной политике Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

Власти Грузии неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T13:44+0400

2024-10-10T13:44+0400

2024-10-10T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Власти Грузии продолжат прагматичную политику и не станут вводить двусторонние санкции против России, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, комментируя резолюцию "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", принятую Европарламентом. В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц."Они (санкции) не могут оказать значительное отрицательное влияние какого-либо типа на находящегося под санкциями, и это безусловно не входит в интересы ни грузинского народа, ни Грузии, поэтому такое решение с нашей стороны невозможно, мы продолжим прагматичную политику", - сказал Давиташвили. Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе>>Вице-премьер Грузии отметил, что власти страны не раз говорили о неэффективности подобных санкций. "Мы не раз говорили, что смысл санкций – это конкретные результаты, которые будут иметь негативное влияние в отношении того, против кого вводятся санкции, и не будут вредить вводящему санкции, хотя в случае Грузии, речь шла о том, что введение санкций такого типа явно будет вредить только экономике Грузии", - сказал Давиташвили. При этом он отметил, что Грузия продолжит соблюдать международные санкции. "Также я подчеркиваю, что Грузия является ответственным членом международного содружества, и в выполнении основных международных санкций Грузия была и остается страной, подающей пример, поэтому мы продолжим работу в этом направлении, но введение индивидуальных санкций навредит экономике Грузии", - сказал Давиташвили. Вольский: резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии перед выборами>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. По данным Службы доходов с 1 января по 7 октября 2024 года на таможенной границе Грузии зафиксировано 347 случаев попыток обхода санкций, а в 2023 году – 852 случая. При всех попытках, зафиксированных с момента введения международных санкций, товар подлежал возврату, за исключением случаев, когда за попытку обойти санкции наступала уголовная ответственность, и материалы дела были переданы в соответствующий следственный орган для дальнейших действий. По данным Службы доходов, в таможенном управлении действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных факторов риска. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван давиташвили, бидзина иванишвили, европарламент, россия, антироссийские санкции