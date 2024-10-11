https://sputnik-georgia.ru/20241011/popytka-podorvat-druzhbu---glava-parlamenta-gruzii-osudil-rezolyutsiyu-bundestaga-germanii-290314800.html

Попытка подорвать дружбу - глава парламента Грузии осудил резолюцию Бундестага Германии

Попытка подорвать дружбу - глава парламента Грузии осудил резолюцию Бундестага Германии

Sputnik Грузия

Бундестаг вслед за Европарламентом принят критическую резолюцию по Грузии 11.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Люди, из-за краткосрочных целей подрывающие особую дружбу между Грузией и Германией, есть в немецкой политике и дипломатии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя резолюцию "За европейское будущее Грузии, принятую Бундестагом накануне.В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий Германии также призывают отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств и считают необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии с ЕС. "Все, и прежде всего власти Германии, хорошо знают об особом эмоциональном отношении грузинского народа к Германии как к государству. И когда они так бросают на ветер это доверие грузинского народа, так подмывают и подрывают основу и непредусмотрительно подрывают из-за каких-то краткосрочных целей, это душераздирающе", - заявил он. Подарок для "Грузинской мечты" перед выборами – премьер о визите члена Бундестага>>С другой стороны, когда в стране Ганса Геншера (немецкий политический и государственный деятель, вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ (1974-1992) – ред.), международные связи поручены Михаэлю Роту, там уже нечему удивляться, добавил Папуашвили. "Грузинская мечта" ранее обвинила во вмешательстве в избирательный процесс председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота, который открыто поддерживает грузинскую оппозицию и называет правящую партию Грузии "грузинским кошмаром". При этом глава грузинского законодательного органа отметил тот факт, что проект резолюции не поддержали представители оппозиции. Проект резолюции был принят голосами депутатов от правящих партий - "Социал-демократическая партия", "Зеленые" и "Либерально-демократическая партия". Против проголосовала депутатская группа "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и консерваторы. "Левые" воздержались. Депутат: Резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии и призыв к войне>>На этой неделе это уже вторая по счету принятая по Грузии критическая резолюция. Европарламент 9 октября принял очередную резолюцию, где говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. В правящей партии заявили, что принятая Европарламентом очередная жесткая резолюция по Грузии – это не только вмешательство в дела страны и призыв к войне, но и попытка повлиять на предстоящие парламентские выборы в пользу крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, в мире, германия, шалва папуашвили, михаил саакашвили, европарламент, единое национальное движение, закон об "иноагентах"