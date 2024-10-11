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Увлекательное противостояние – превью к матчу сборных Грузии и Украины

Увлекательное противостояние – превью к матчу сборных Грузии и Украины

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу продолжит свое прекрасное футбольное приключение 11 октября в 22:45 (тбс), в соперниках – крепкая сборная Украины 11.10.2024, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футболу

лига наций уефа

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Уже сегодня вечером на стадионе "Энея" в Познани болельщиков ожидает увлекательное противостояние. Сборная Грузии находится в великолепной форме, команда занимает первое место в группе, одержав две уверенные победы, – над сборной Чехии (4:1) и сборной Албании (0:1). Грузинские футболисты демонстрируют по-настоящему слаженную командную игру, каждый знает и выполняет на 100 процентов поставленные тренерским штабом задачи. Лидер сборной Хвича Кварацхелия в последних матчах за клуб "Наполи" показывал высокий уровень игры, создавал голевые моменты для партнеров, да и сам успел два раза отличиться и заслужено получил звание лучшего игрока сентября в итальянской Серии А. Сборная Грузии сыграет против Украины в Познани в рамках Лиги наций >>С приятными чувствами можно сказать, что сборная Грузии едет за победой, все к этому располагает. И самое главное, что команда обрела уверенность в собственных силах. Теперь грузинская сборная никого не боится, теперь уже ее боятся! И это показатель прогресса, который произошел и с игроками, и с тренерами. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль заявил на предматчевой пресс-конференции, что Украина – очень сильная команда, где собраны индивидуально сильные игроки. По его словам, в команде даже не задумываются о том, на каком месте в группе находятся – впереди еще четыре достаточно трудных матча. "Что касается прогноза, то все три наших соперника по группе напрямую вышли на чемпионат Европы, а мы – из плей-офф. Это хорошо показывает, насколько высокого уровня эти команды", - отметил главный тренер сборной Грузии. У сборной Украины, в отличие от сборной Грузии, в этом розыгрыше Лиги наций дела пока идут неважно, команда потерпела два обидных поражения от Чехия (2:3) и Албании (1:2), причем в обоих поединках украинцы играли на равных с соперником, но удача была не на их стороне. Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины? >>Главные лидеры украинской сборной, конечно же, нападающий "Ромы" Артем Довбик, полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков и полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. За этим трио защитникам сборной Грузии нужно будет особенно пристально следить и, самое главное, не оставлять им пространства для быстрых атак. Ожидаем захватывающей встречи с множеством голевых моментов, команды любят играть в быстрый красочный футбол, особенно, когда ловят кураж. Обе команды можно назвать "сборными эмоций", посмотрим, чьи на этот раз будут сильнее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Георгий Кекелия

спорт, грузия, новости, украина, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа