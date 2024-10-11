https://sputnik-georgia.ru/20241011/zurabishvili---v-premery-gruzii-reaktsiya-na-initsiativu-oppozitsionera-290321051.html
Зурабишвили – в премьеры Грузии? Реакция на инициативу оппозиционера
Зурабишвили – в премьеры Грузии? Реакция на инициативу оппозиционера
Sputnik Грузия
Зурабишвили проводит консультации с оппозицией по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства 11.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-11T16:04+0400
2024-10-11T16:04+0400
2024-10-11T16:17+0400
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единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили утратила нейтралитет и опустилась до уровня представителя любой радикально настроенной оппозиционной партии, сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, комментируя инициативу оппозиционера Гиги Угулава выбрать ее кандидатом в премьеры. Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями, подписавшими ее "Грузинскую хартию", по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства после парламентских выборов 26 октября. Накануне член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава назвал лучшим вариантом саму Зурабишвили. По его словам, у Зурабишвили нет никаких оснований для амбиций быть премьер-министром страны."Она из президента опустилась до уровня, что называется, типичной, обычной, не особо амбициозной политической силы. Ни ее риторика, ни деятельность не отличаются от поведения любой радикальной оппозиционной политической партии", - сказал Сарджвеладзе. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", примкнула к радикальной оппозиции. При этом, как говорят в "Грузинской мечте", у оппозиции нет никаких шансов на победу на парламентских выборах 26 октября. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Если Гахария был проблемой, почему его сделали премьером Грузии?>>Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Хартия Зурабишвили"Грузинская хартия", по словам президента, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС, пояснила Зурабишвили.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий.В чем призналась президент Грузии? Мдинарадзе о "лаконичной искренности Зурабишвили">>3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния.Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , гиги угулава, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , гиги угулава, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Зурабишвили – в премьеры Грузии? Реакция на инициативу оппозиционера
16:04 11.10.2024 (обновлено: 16:17 11.10.2024)
Зурабишвили проводит консультации с оппозицией по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили утратила нейтралитет и опустилась до уровня представителя любой радикально настроенной оппозиционной партии, сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, комментируя инициативу оппозиционера Гиги Угулава выбрать ее кандидатом в премьеры.
Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями, подписавшими ее "Грузинскую хартию", по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства после парламентских выборов 26 октября. Накануне член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава назвал лучшим вариантом саму Зурабишвили.
"К сожалению, Зурабишвили превратилась в обычного лидера оппозиции, ее ни в коем случае нельзя называть президентом, потому что она абсолютно утратила такое качество, как внепартийность и более или менее нейтральность", - заявил Сарджвеладзе.
По его словам, у Зурабишвили нет никаких оснований для амбиций быть премьер-министром страны.
"Она из президента опустилась до уровня, что называется, типичной, обычной, не особо амбициозной политической силы. Ни ее риторика, ни деятельность не отличаются от поведения любой радикальной оппозиционной политической партии", - сказал Сарджвеладзе.
В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", примкнула к радикальной оппозиции. При этом, как говорят в "Грузинской мечте", у оппозиции нет никаких шансов на победу на парламентских выборах 26 октября.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
"Грузинская хартия", по словам президента, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС, пояснила Зурабишвили.
1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".
Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.
2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.
Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий.
3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния.
Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.
4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.
Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.