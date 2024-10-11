https://sputnik-georgia.ru/20241011/zurabishvili---v-premery-gruzii-reaktsiya-na-initsiativu-oppozitsionera-290321051.html

Зурабишвили – в премьеры Грузии? Реакция на инициативу оппозиционера

Зурабишвили – в премьеры Грузии? Реакция на инициативу оппозиционера

Sputnik Грузия

Зурабишвили проводит консультации с оппозицией по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T16:04+0400

2024-10-11T16:04+0400

2024-10-11T16:17+0400

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саломе зурабишвили

гиги угулава

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили утратила нейтралитет и опустилась до уровня представителя любой радикально настроенной оппозиционной партии, сказал глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, комментируя инициативу оппозиционера Гиги Угулава выбрать ее кандидатом в премьеры. Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями, подписавшими ее "Грузинскую хартию", по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства после парламентских выборов 26 октября. Накануне член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава назвал лучшим вариантом саму Зурабишвили. По его словам, у Зурабишвили нет никаких оснований для амбиций быть премьер-министром страны."Она из президента опустилась до уровня, что называется, типичной, обычной, не особо амбициозной политической силы. Ни ее риторика, ни деятельность не отличаются от поведения любой радикальной оппозиционной политической партии", - сказал Сарджвеладзе. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", примкнула к радикальной оппозиции. При этом, как говорят в "Грузинской мечте", у оппозиции нет никаких шансов на победу на парламентских выборах 26 октября. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Если Гахария был проблемой, почему его сделали премьером Грузии?>>Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Хартия Зурабишвили"Грузинская хартия", по словам президента, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС, пояснила Зурабишвили.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий.В чем призналась президент Грузии? Мдинарадзе о "лаконичной искренности Зурабишвили">>3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния.Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , гиги угулава, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024