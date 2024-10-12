https://sputnik-georgia.ru/20241012/byulleteni-k-vyboram-v-gruzii-napechatayut-tri-tipografii--290334449.html
Бюллетени к выборам в Грузии напечатают три типографии
Бюллетени к выборам в Грузии напечатают три типографии
Sputnik Грузия
За процессом печати будут следить по два члена ЦИК, а также представители наблюдательских организаций 12.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-12T13:13+0400
2024-10-12T13:13+0400
2024-10-12T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Три типографии будут печатать бюллетени к парламентским выборам в Грузии, которые состоятся 26 октября — ЦИК уже назначил наблюдателей процесса, говорится в распоряжении комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло). Печатать бюллетени будут в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси. За процессом печати будут следить по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*. Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии>>Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени. Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения. На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая — с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку. Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. * Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , бдипч/обсе, международное общество справедливых выборов и демократии, аджария, тбилиси, самтредия, грузия, политика, новости
парламентские выборы в грузии 2024 , бдипч/обсе, международное общество справедливых выборов и демократии, аджария, тбилиси, самтредия, грузия, политика, новости
Бюллетени к выборам в Грузии напечатают три типографии
За процессом печати будут следить по два члена ЦИК, а также представители наблюдательских организаций
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Три типографии будут печатать бюллетени к парламентским выборам в Грузии, которые состоятся 26 октября — ЦИК уже назначил наблюдателей процесса, говорится в распоряжении комиссии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло).
Печатать бюллетени будут
в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси.
За процессом печати будут следить по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*.
Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени.
Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения.
На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая — с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури.
Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку.
В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать бюллетень в папку, а не в конверт, а после – опускать в урну через считывающий аппарат.
Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.
Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации