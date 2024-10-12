https://sputnik-georgia.ru/20241012/sled-saakashvili-v-dele-pokusheniya-na-targamadze-dolzhen-zainteresovat-sledstvie--kobakhidze-290336951.html
След Саакашвили в деле покушения на Таргамадзе должен заинтересовать следствие – Кобахидзе
След Саакашвили в деле покушения на Таргамадзе должен заинтересовать следствие – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Кобахидзе назвал подозрительным возвращение Давида Хечуашвили в Грузию перед выборами 12.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-12T16:16+0400
2024-10-12T16:16+0400
2024-10-12T16:16+0400
интерпол
единое национальное движение
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Появление следа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в деле о попытке убийства в 2016 году на то время депутата грузинского парламента Гиви Таргамадзе должно заинтересовать следствие, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне Генпрокуратура Грузии сообщила, что осужденный за попытку убийства в 2016 году Гиви Таргамадзе Давид (Дарчо) Хечуашвили рассказал следствию, что ему было поручено следить за передвижением Таргамадзе по инициативе находящегося тогда на Украине экс-президента Михаила Саакашвили. Также в деле фигурирует экс-заместитель министра внутренних дел Гия Лорткипанидзе. Автомобиль Таргамадзе взорвался неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали. Имя Саакашвили появилось деле о попытке убийства Таргамадзе>>Кобахидзе также назвал подозрительным возвращение Хечуашвили в Грузию перед выборами. Разумно предположить, что на такой шаг человек может пойти только или из-за шантажа, или требования осуществления аналогичного задания, добавил премьер. Скандальные показания Как выясняется из показаний осужденного, в конце августа 2016 года Хечуашвили встретился с неизвестным ему человеком, неким Димой (Дмитрием), который передал ему поручение Шота (Мевлуда) Чичиашвили о желании встретиться с ним. Как рассказал Хечуашвили, который был задержан лишь спустя восемь лет после преступления, 19 сентября, он в прошлом был знаком с Чичиашвили, поэтому согласился на встречу. Во время встречи Чичиашвили сообщил Хечуашвили, что он недавно вместе с бывшим заместителем министра внутренних дел Гией Лорткипанидзе встречался на Украине с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Согласно показаниям Хечуашвили, Чичиашвили рассказал ему, что Саакашвили во время той встречи сказал, что не доверяет члену своей партии Гиви Таргамадзе и что у него есть информация о том, что якобы Таргамадзе перед выборами сотрудничает с властями Грузии. Осужденный за попытку убийства Гиви Таргамадзе пытался незаконно попасть в Грузию - МВД>>Тогда же Чичиашвили сообщил, что Саакашвили поручил ему установить слежку за Гиви Таргамадзе, сказал осужденный в своих показаниях. Чичиашвили решил перепоручить это дело Хечуашвили. В частности, Чичиашвили попросил Хечуашвили о помощи в слежке за Таргамадзе и предоставлении информации о его передвижении взамен на хорошую должность в Одессе. Хечуашвили принял предложение и вместе с их общим знакомым Димой начал следить за передвижением объекта. Согласно показаниям Хечуашвили, сначала они следили за Таргамадзе на принадлежащей ему машине марки "Мерседес", а позже – на идентичной машине, но уже с транзитными номерами. Как сказал Дима, эту машину ему предоставили специально для слежки. За рулем во время контроля за передвижением Таргамадзе в основном сидел Хечуашвили. Во время одной из слежек, по словам осужденного, а именно 4 октября 2016 года, он сообщил Чичиашвили по телефону, что Таргамадзе вошел в офис бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на площади Орбелиани (Колхозной площади). Когда Таргамадзе покинул офис партии и сел в машину, Хечуашвили доложил об этом Чичиашвили, после чего машина взорвалась. Хечуашвили об этом сообщил Чичиашвили, после чего, по указанию последнего, покинул Грузию. Он незаконно пересек грузино-турецкую границу. Расследование по делу продолжается для установления других связанных с преступлением лиц и обстоятельств, сказано в сообщении генпрокуратуры. Хечуашвили был в розыске с 2016 года. В 2017 году он был объявлен в розыск по линии Интерпола. В марте 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал его виновным в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывчатого вещества и взрывного устройства, а также повреждении-уничтожении чужой вещи и приговорил к 18 годам тюрьмы. Попался Хечуашвили 19 сентября 2024 года, когда незаконно пересек государственную границу Грузии через т. н. "зеленую зону". Его зафиксировала камера на охраняемом пограничным сектором "Карцахи" участке, на турецко-грузинской границе. Детали дела Согласно материалам дела, которые были представлены на суде, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийство Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой. По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию. По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно. Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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интерпол, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, гиви таргамадзе, михаил саакашвили, одесса, украина, тбилиси, грузия, политика, новости
интерпол, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, гиви таргамадзе, михаил саакашвили, одесса, украина, тбилиси, грузия, политика, новости
След Саакашвили в деле покушения на Таргамадзе должен заинтересовать следствие – Кобахидзе
Кобахидзе назвал подозрительным возвращение Давида Хечуашвили в Грузию перед выборами
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Появление следа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в деле о попытке убийства в 2016 году на то время депутата грузинского парламента Гиви Таргамадзе должно заинтересовать следствие, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Накануне Генпрокуратура Грузии сообщила, что осужденный за попытку убийства в 2016 году Гиви Таргамадзе Давид (Дарчо) Хечуашвили рассказал следствию, что ему было поручено следить за передвижением Таргамадзе по инициативе находящегося тогда на Украине экс-президента Михаила Саакашвили. Также в деле фигурирует экс-заместитель министра внутренних дел Гия Лорткипанидзе.
"Выявление в этом преступлении следа Михаила Саакашвили и Гии Лоткрипанидзе заставляет задуматься и должно стать предметом особого интереса следствия", - сказал Кобахидзе.
Автомобиль Таргамадзе взорвался неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали.
Кобахидзе также назвал подозрительным возвращение Хечуашвили в Грузию перед выборами.
"Согласитесь, странно, что лицо, которое обвиняется в тяжелейшей провокации перед выборами в 2016 году и которому в Грузии грозит 18-летнее заключение, за две недели до выборов в парламент Грузии 26 октября пересекло т.н. "зеленую границу" и планировало незаконно въехать в Грузию", - сказал Кобахидзе.
Разумно предположить, что на такой шаг человек может пойти только или из-за шантажа, или требования осуществления аналогичного задания, добавил премьер.
Как выясняется из показаний осужденного, в конце августа 2016 года Хечуашвили встретился с неизвестным ему человеком, неким Димой (Дмитрием), который передал ему поручение Шота (Мевлуда) Чичиашвили о желании встретиться с ним.
Как рассказал Хечуашвили, который был задержан лишь спустя восемь лет после преступления, 19 сентября, он в прошлом был знаком с Чичиашвили, поэтому согласился на встречу.
Во время встречи Чичиашвили сообщил Хечуашвили, что он недавно вместе с бывшим заместителем министра внутренних дел Гией Лорткипанидзе встречался на Украине с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Согласно показаниям Хечуашвили, Чичиашвили рассказал ему, что Саакашвили во время той встречи сказал, что не доверяет члену своей партии Гиви Таргамадзе и что у него есть информация о том, что якобы Таргамадзе перед выборами сотрудничает с властями Грузии.
Тогда же Чичиашвили сообщил, что Саакашвили поручил ему установить слежку за Гиви Таргамадзе, сказал осужденный в своих показаниях. Чичиашвили решил перепоручить это дело Хечуашвили.
В частности, Чичиашвили попросил Хечуашвили о помощи в слежке за Таргамадзе и предоставлении информации о его передвижении взамен на хорошую должность в Одессе. Хечуашвили принял предложение и вместе с их общим знакомым Димой начал следить за передвижением объекта.
Согласно показаниям Хечуашвили, сначала они следили за Таргамадзе на принадлежащей ему машине марки "Мерседес", а позже – на идентичной машине, но уже с транзитными номерами. Как сказал Дима, эту машину ему предоставили специально для слежки.
За рулем во время контроля за передвижением Таргамадзе в основном сидел Хечуашвили.
Во время одной из слежек, по словам осужденного, а именно 4 октября 2016 года, он сообщил Чичиашвили по телефону, что Таргамадзе вошел в офис бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на площади Орбелиани (Колхозной площади).
Когда Таргамадзе покинул офис партии и сел в машину, Хечуашвили доложил об этом Чичиашвили, после чего машина взорвалась. Хечуашвили об этом сообщил Чичиашвили, после чего, по указанию последнего, покинул Грузию. Он незаконно пересек грузино-турецкую границу.
Расследование по делу продолжается для установления других связанных с преступлением лиц и обстоятельств, сказано в сообщении генпрокуратуры.
Хечуашвили был в розыске с 2016 года. В 2017 году он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В марте 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал его виновным в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывчатого вещества и взрывного устройства, а также повреждении-уничтожении чужой вещи и приговорил к 18 годам тюрьмы.
Попался Хечуашвили 19 сентября 2024 года, когда незаконно пересек государственную границу Грузии через т. н. "зеленую зону". Его зафиксировала камера на охраняемом пограничным сектором "Карцахи" участке, на турецко-грузинской границе.
Согласно материалам дела, которые были представлены на суде, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийство Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой.
Вечером 4 октября Таргамадзе вышел из офиса "Нацдвижения" на улице Собчака в центре Тбилиси и сел в машину. После того, как Хечуашвили убедился, что в машине, кроме Таргамадзе и его водителя никого нет, он подождал, пока машина поедет в направлении площади Орбелиани и приблизится к улице Векуа, и привел взрывное устройство в действие.
По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию.
По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно.
В то время Таргамадзе был членом "Единого национального движения". После выборов он и многие другие лидеры партии покинули ее и основали свою политическую организацию – "Европейская Грузия – движение за свободу".
Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых.