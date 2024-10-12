https://sputnik-georgia.ru/20241012/sled-saakashvili-v-dele-pokusheniya-na-targamadze-dolzhen-zainteresovat-sledstvie--kobakhidze-290336951.html

След Саакашвили в деле покушения на Таргамадзе должен заинтересовать следствие – Кобахидзе

След Саакашвили в деле покушения на Таргамадзе должен заинтересовать следствие – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Кобахидзе назвал подозрительным возвращение Давида Хечуашвили в Грузию перед выборами 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T16:16+0400

2024-10-12T16:16+0400

2024-10-12T16:16+0400

интерпол

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

гиви таргамадзе

михаил саакашвили

одесса

украина

тбилиси

грузия

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282529161_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a3c4c2f95a692a17332abd8345efa553.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Появление следа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в деле о попытке убийства в 2016 году на то время депутата грузинского парламента Гиви Таргамадзе должно заинтересовать следствие, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне Генпрокуратура Грузии сообщила, что осужденный за попытку убийства в 2016 году Гиви Таргамадзе Давид (Дарчо) Хечуашвили рассказал следствию, что ему было поручено следить за передвижением Таргамадзе по инициативе находящегося тогда на Украине экс-президента Михаила Саакашвили. Также в деле фигурирует экс-заместитель министра внутренних дел Гия Лорткипанидзе. Автомобиль Таргамадзе взорвался неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали. Имя Саакашвили появилось деле о попытке убийства Таргамадзе>>Кобахидзе также назвал подозрительным возвращение Хечуашвили в Грузию перед выборами. Разумно предположить, что на такой шаг человек может пойти только или из-за шантажа, или требования осуществления аналогичного задания, добавил премьер. Скандальные показания Как выясняется из показаний осужденного, в конце августа 2016 года Хечуашвили встретился с неизвестным ему человеком, неким Димой (Дмитрием), который передал ему поручение Шота (Мевлуда) Чичиашвили о желании встретиться с ним. Как рассказал Хечуашвили, который был задержан лишь спустя восемь лет после преступления, 19 сентября, он в прошлом был знаком с Чичиашвили, поэтому согласился на встречу. Во время встречи Чичиашвили сообщил Хечуашвили, что он недавно вместе с бывшим заместителем министра внутренних дел Гией Лорткипанидзе встречался на Украине с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Согласно показаниям Хечуашвили, Чичиашвили рассказал ему, что Саакашвили во время той встречи сказал, что не доверяет члену своей партии Гиви Таргамадзе и что у него есть информация о том, что якобы Таргамадзе перед выборами сотрудничает с властями Грузии. Осужденный за попытку убийства Гиви Таргамадзе пытался незаконно попасть в Грузию - МВД>>Тогда же Чичиашвили сообщил, что Саакашвили поручил ему установить слежку за Гиви Таргамадзе, сказал осужденный в своих показаниях. Чичиашвили решил перепоручить это дело Хечуашвили. В частности, Чичиашвили попросил Хечуашвили о помощи в слежке за Таргамадзе и предоставлении информации о его передвижении взамен на хорошую должность в Одессе. Хечуашвили принял предложение и вместе с их общим знакомым Димой начал следить за передвижением объекта. Согласно показаниям Хечуашвили, сначала они следили за Таргамадзе на принадлежащей ему машине марки "Мерседес", а позже – на идентичной машине, но уже с транзитными номерами. Как сказал Дима, эту машину ему предоставили специально для слежки. За рулем во время контроля за передвижением Таргамадзе в основном сидел Хечуашвили. Во время одной из слежек, по словам осужденного, а именно 4 октября 2016 года, он сообщил Чичиашвили по телефону, что Таргамадзе вошел в офис бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на площади Орбелиани (Колхозной площади). Когда Таргамадзе покинул офис партии и сел в машину, Хечуашвили доложил об этом Чичиашвили, после чего машина взорвалась. Хечуашвили об этом сообщил Чичиашвили, после чего, по указанию последнего, покинул Грузию. Он незаконно пересек грузино-турецкую границу. Расследование по делу продолжается для установления других связанных с преступлением лиц и обстоятельств, сказано в сообщении генпрокуратуры. Хечуашвили был в розыске с 2016 года. В 2017 году он был объявлен в розыск по линии Интерпола. В марте 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал его виновным в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывчатого вещества и взрывного устройства, а также повреждении-уничтожении чужой вещи и приговорил к 18 годам тюрьмы. Попался Хечуашвили 19 сентября 2024 года, когда незаконно пересек государственную границу Грузии через т. н. "зеленую зону". Его зафиксировала камера на охраняемом пограничным сектором "Карцахи" участке, на турецко-грузинской границе. Детали дела Согласно материалам дела, которые были представлены на суде, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийство Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой. По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию. По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно. Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

одесса

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

интерпол, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, гиви таргамадзе, михаил саакашвили, одесса, украина, тбилиси, грузия, политика, новости