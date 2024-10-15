https://sputnik-georgia.ru/20241015/gruziya-lidiruet-v-reytinge-bystrorastuschikh-eksporterov-golubiki-290365269.html

Грузия лидирует в рейтинге быстрорастущих экспортеров голубики

Грузия лидирует в рейтинге быстрорастущих экспортеров голубики

Sputnik Грузия

Грузия обошла такие страны, как Италия, Новая Зеландия, Австралия и Китай 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T17:55+0400

2024-10-15T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия лидирует в рейтинге относительно крупных и быстрорастущих экспортеров голубики в мире за последние пять лет, говорится в сообщении аналитической платформы EastFruit. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Благодаря этому страна смогла впервые попасть в топ-20 крупнейших мировых стран-экспортеров голубики. Эти данные позволили Грузии дебютировать в топ-20 мирового экспорта голубики, обойдя такие страны, как Италия, Новая Зеландия, Австралия и Китай. В 2023 году по относительным темпам роста экспорта голубики Грузия обогнала Зимбабве, которая еще пять лет назад почти не экспортировала голубику и уже находится на 13 месте мирового рейтинга экспортеров. Экспорт голубики из Зимбабве в течение последних пяти лет ежегодно увеличивался на 48%, т. е. на 1,3 тысячи тонн. После Грузии и Зимбабве в число крупнейших и наиболее быстрорастущих экспортеров голубики входит Украина. При этом темпы роста экспорта свежей голубики из Украины в 2022 и 2023 годах резко ускорились, несмотря на росийско-украинский кризис. В 2022 году Украина увеличила экспорт данной ягоды на 1,1 тысячи тонн, а в 2023 году – на 940 тонн. Кроме того, как отметили аналитики, в топ-20 в 2023 году дебютировал Китай. Китай стремительно увеличивает площади выращивания голубики и постепенно становится экспортером этой ягоды. Доходы от экспорта голубики могут вырасти в два раза – министр>>Среди топ-20 стран только Чили, Аргентина и Новая Зеландия снизили объем экспорта за последние пять лет. Сербия, Мексика и Марокко лидируют в десятке крупнейших экспортеров голубики. Перу остается мировым лидером по экспорту голубики, значительно опережая своих конкурентов. Несмотря на резкое снижение экспорта в 2023 году, Перу экспортировало голубику в 2,5 раза больше, чем Чили. Средний темп роста по стране за пять лет составляет 14,5% в год, или 28,2 тысячи тонн. В 2019-2023 годах доля Перу в международной торговле свежей голубики (без реэкспорта) составила 30-32%. Как отметили аналитики, по данным инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), среднегодовой темп роста международной торговли голубикой в 2019-2023 годах составил примерно 10%, или 60 тысяч тонн. Экспорт голубики По данным Минсельхоза страны, с 1 мая по 27 июня 2024 года из Грузии уже вывезли 3,7 тысячи тонн, в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ягоды вывезли на сумму 22 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Грузия продолжает наращивать экспорт голубики>>В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, зимбабве, украина