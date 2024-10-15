https://sputnik-georgia.ru/20241015/otorvano-ot-realnosti--v-gruzii-rezko-otvetili-na-zayavlenie-borrelya-290363263.html

Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат

Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат

Sputnik Грузия

Жозеп Боррель заявил, что предвыборные обещания правящей партии Грузии уводят страну с европейского пути 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T12:01+0400

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2024-10-15T13:25+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель руководствуется двойными стандартами, а его заявление о предвыборной ситуации в Грузии оторвано от всякой реальности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия. Боррель на пресс-конференции после встречи глав МИД стран-членов ЕС заявил, что действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии Грузии отдаляют страну от европейского пути и указывают на переход к авторитаризму, поэтому процесс вступления в ЕС де-факто приостановлен.По словам депутата, заявление Борреля прямо оскорбляет все опубликованные отчеты и исследования касательно Грузии. Главы МИД стран-членов ЕС в понедельник обсудили предвыборную ситуацию в Грузии и в Молдове. По словам Борреля, в ближайшие недели обеим странам предстоят решающие выборы. При этом верховный представитель ЕС отметил, что Молдова добивается значительного прогресса на пути к вступлению в ЕС, а в Грузии, по его словам, картина более удручающая. Он отметил, что необходимо дождаться итогов предстоящих парламентских выборов, которые, по его словам, станут решающим испытанием для демократии Грузии и ее пути к членству в ЕС. Боррель призвал отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Выборы в Грузии будут показательными, несмотря на настрой оппозиции – премьер>>Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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