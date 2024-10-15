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Посол Германии в Грузии нарушил дипломатический стандарт – депутат
Посол Германии в Грузии нарушил дипломатический стандарт – депутат
Sputnik Грузия
С приближением выборов в Грузии усиливается внешнее вмешательство во внутриполитические процессы, отметил Рати Ионатамишвили 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T14:31+0400
2024-10-15T14:31+0400
2024-10-15T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера не соответствует дипломатическому стандарту, и грузинский народ никогда не примелет подобного тона, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.Ранее Фишер в сети Х написал, что "сегодня кто-то забил автогол", предположительно, отреагировав на заявление Генсека правящей партии, в прошлом знаменитого футболиста Кахи Каладзе, который назвал министра иностранных дел Германии по делам Европы Анну Лурман, раскритиковавшую власти Грузии, "Кубилюсом в юбке".Лурман ранее заявила, что они поддерживают евроинтеграцию Грузии, но это не касается нынешнего правительства Грузии, которое, по ее словам, тормозит движение страны по этому пути. В ответ Каладзе заявил, что сегодня грузинский народ представляет правительство Грузии, а цена подобных заявлений - ноль.Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты>>При этом, Каладзе сравнил Лурнам с Андрюсом Кубилюсом — это литовский политик, депутат Европарламента, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. С 1 ноября Кубилюс становится еврокомиссаром, он займет новый учрежденный пост еврокомиссара по обороне и космосу.При этом депутат отметил усиление внешнего вмешательства с приближением в стране парламентских выборов."Мы видим, что внешние акторы пытаются прямо вмешаться в избирательные процессы и тем самым повлиять на результаты выборов. Но реально их попытки и действия будут контрпродуктивными для них же, и это справедливо", - подчеркнул депутат.Единственный результат, которого они достигнут - помогут "Грузинской мечте" 26 октября получить конституционное большинство с более сильной и высокой легитимностью, что очень важно для страны, народа и государства, отметил он.Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября.Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, европарламент, германия, грузия - евросоюз, евросоюз, парламентские выборы в грузии 2024
Посол Германии в Грузии нарушил дипломатический стандарт – депутат
14:31 15.10.2024 (обновлено: 14:42 15.10.2024)
С приближением выборов в Грузии усиливается внешнее вмешательство во внутриполитические процессы, отметил Рати Ионатамишвили
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера не соответствует дипломатическому стандарту, и грузинский народ никогда не примелет подобного тона, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Ранее Фишер в сети Х
написал, что "сегодня кто-то забил автогол", предположительно, отреагировав на заявление Генсека правящей партии, в прошлом знаменитого футболиста Кахи Каладзе, который назвал министра иностранных дел Германии по делам Европы Анну Лурман, раскритиковавшую власти Грузии, "Кубилюсом в юбке".
"Это не соответствует ни дипломатическому стандарту, и ни один посол не должен себе позволять разговаривать с подобным тоном в первую очередь в отношении властей, избранных грузинским народом", - заявил Ионатамишвили.
Лурман ранее заявила, что они поддерживают евроинтеграцию Грузии, но это не касается нынешнего правительства Грузии, которое, по ее словам, тормозит движение страны по этому пути. В ответ Каладзе заявил, что сегодня грузинский народ представляет правительство Грузии, а цена подобных заявлений - ноль.
При этом, Каладзе сравнил Лурнам с Андрюсом Кубилюсом — это литовский политик, депутат Европарламента, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. С 1 ноября Кубилюс становится еврокомиссаром, он займет новый учрежденный пост еврокомиссара по обороне и космосу.
"Если они считают, что являются здесь хозяевами, то они глубоко ошибаются. Мы гордый и свободный народ и никогда не смиримся с подобными заявлениями", - подчеркнул Ионатамишвили.
При этом депутат отметил усиление внешнего вмешательства с приближением в стране парламентских выборов.
"Мы видим, что внешние акторы пытаются прямо вмешаться в избирательные процессы и тем самым повлиять на результаты выборов. Но реально их попытки и действия будут контрпродуктивными для них же, и это справедливо", - подчеркнул депутат.
Единственный результат, которого они достигнут - помогут "Грузинской мечте" 26 октября получить конституционное большинство с более сильной и высокой легитимностью, что очень важно для страны, народа и государства, отметил он.
Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября.
Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Расклад сил перед выборами
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".
Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".
К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.