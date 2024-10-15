https://sputnik-georgia.ru/20241015/posol-germanii-v-gruzii-narushil-diplomaticheskiy-standart--deputat-290366040.html

Посол Германии в Грузии нарушил дипломатический стандарт – депутат

Посол Германии в Грузии нарушил дипломатический стандарт – депутат

Sputnik Грузия

С приближением выборов в Грузии усиливается внешнее вмешательство во внутриполитические процессы, отметил Рати Ионатамишвили 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T14:31+0400

2024-10-15T14:31+0400

2024-10-15T14:42+0400

парламентские выборы

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грузия

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михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

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германия

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера не соответствует дипломатическому стандарту, и грузинский народ никогда не примелет подобного тона, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.Ранее Фишер в сети Х написал, что "сегодня кто-то забил автогол", предположительно, отреагировав на заявление Генсека правящей партии, в прошлом знаменитого футболиста Кахи Каладзе, который назвал министра иностранных дел Германии по делам Европы Анну Лурман, раскритиковавшую власти Грузии, "Кубилюсом в юбке".Лурман ранее заявила, что они поддерживают евроинтеграцию Грузии, но это не касается нынешнего правительства Грузии, которое, по ее словам, тормозит движение страны по этому пути. В ответ Каладзе заявил, что сегодня грузинский народ представляет правительство Грузии, а цена подобных заявлений - ноль.Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты>>При этом, Каладзе сравнил Лурнам с Андрюсом Кубилюсом — это литовский политик, депутат Европарламента, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. С 1 ноября Кубилюс становится еврокомиссаром, он займет новый учрежденный пост еврокомиссара по обороне и космосу.При этом депутат отметил усиление внешнего вмешательства с приближением в стране парламентских выборов."Мы видим, что внешние акторы пытаются прямо вмешаться в избирательные процессы и тем самым повлиять на результаты выборов. Но реально их попытки и действия будут контрпродуктивными для них же, и это справедливо", - подчеркнул депутат.Единственный результат, которого они достигнут - помогут "Грузинской мечте" 26 октября получить конституционное большинство с более сильной и высокой легитимностью, что очень важно для страны, народа и государства, отметил он.Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября.Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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