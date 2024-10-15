https://sputnik-georgia.ru/20241015/pravitelstvo-gruzii-opredelilos-s-chislennostyu-armii-na-2025-god-290370439.html

Правительство Грузии определилось с численностью армии на 2025 год

Правительство Грузии определилось с численностью армии на 2025 год

Sputnik Грузия

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T20:38+0400

2024-10-15T20:38+0400

2024-10-15T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Комитет по обороне и безопасности провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году, сообщили в пресс-службе законодательного органа. По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, параллельно с проектом госбюджета распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии. Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу >>Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, бюджет грузии, силы обороны грузии, парламент грузии