https://sputnik-georgia.ru/20241015/pravitelstvo-gruzii-opredelilos-s-chislennostyu-armii-na-2025-god-290370439.html
Правительство Грузии определилось с численностью армии на 2025 год
Правительство Грузии определилось с численностью армии на 2025 год
Sputnik Грузия
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T20:38+0400
2024-10-15T20:38+0400
2024-10-15T20:38+0400
грузия
новости
политика
бюджет грузии
силы обороны грузии
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/19/267860004_0:25:2048:1177_1920x0_80_0_0_5d71b78578adf43370840587b126a60e.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Комитет по обороне и безопасности провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году, сообщили в пресс-службе законодательного органа. По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, параллельно с проектом госбюджета распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии. Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу >>Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/19/267860004_224:0:1825:1201_1920x0_80_0_0_ee8d34db2f308b67f8a4f943febd1079.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, бюджет грузии, силы обороны грузии, парламент грузии
грузия, новости, политика, бюджет грузии, силы обороны грузии, парламент грузии
Правительство Грузии определилось с численностью армии на 2025 год
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Комитет по обороне и безопасности провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, параллельно с проектом госбюджета распоряжение о численности Сил обороны будет представлено на утверждение парламенту Грузии.
Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2025 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.