https://sputnik-georgia.ru/20241015/smozhet-li-oppozitsiya-dobitsya-vstupleniya-gruzii-v-es-290369033.html

Сможет ли оппозиция добиться вступления Грузии в ЕС?

Сможет ли оппозиция добиться вступления Грузии в ЕС?

Sputnik Грузия

До парламентских выборов в Грузии остались считанные дни, и стране предстоит сделать важный выбор: путь в Европу или национальные интересы Грузии. О ситуации... 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T17:04+0400

2024-10-15T17:04+0400

2024-10-15T17:37+0400

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Уже скоро в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят дальнейший путь развития страны. Либо Тбилиси будет идти по европейскому пути, либо будет продвигать национальную политику с углублением отношений с Китаем.За первый вариант выступает практически вся оппозиция, которая в один голос обещает европейское будущее для Грузии. Но так ли реальны их обещания? Разговоры о вступлении в Евросоюз начались еще при Саакашвили, а точнее, после его речи в Страсбурге в 2006 году перед Европейским парламентом. С тех пор и до 2022 года Тбилиси не продвинулся ни на шаг к европейскому будущему. Только в 2022 году при правительстве "Грузинской мечты" Грузия получила ничего не значащий статус кандидата на вступление в ЕС.Этим статусом также обладают Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория. При этом та же Турция ждет вступления в Евросоюз еще с 1999 года. В отличие от Грузии, у Турции сильная самостоятельная экономика и нет территориальных проблем. То есть реальные шансы Тбилиси на членство в Европарламенте призрачны.Тем не менее оппозиция продолжает убеждать население в том, что с приходом к власти они сделают все, чтобы европейские чины дали добро на членство Грузии в ЕС. Для этого они начнут продвигать европейские ценности, отменят закон о раскрытии теневого финансирования НПО, а также отменят закон против пропаганды ЛГБТ*. Следующим шагом будет проведение парада ЛГБТ* и месяца гей-гордости. Без преувеличения этот шаг будет обязательным. Противники ЛГБТ* попытаются помешать либералам провести свой парад. Чтобы их защитить и не потерять одобрение ЕС, новая власть будет вынуждена применить жесткие карательные меры в отношении активистов. После этого либералы начнут ужесточать закон, притеснять обычных граждан, которые посмеют выступить против "европейских ценностей". Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Спустя несколько лет усиленной евроинтеграции Грузия продолжит оставаться только кандидатом. Вместо европейских пенсий и высоких зарплат Грузию ждет либеральный фашизм, инклюзивность и карательное законодательство. Никому не нужна сильная Грузия, кроме грузин. Никто не будет развивать экономику, производство, сельское хозяйство и т. д. Если мы сами не начнем продвигать национальную политику, никто не придет и за нас ничего не построит. К сожалению, большинство продолжает жить в иллюзиях, что придут европейцы и за нас все сделают. Этого не произойдет.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20240716/protiv-gruzii-nachalas-kompleksnaya-operatsiya-po-smene-deystvuyuschey-vlasti-289016239.html

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турция

китай

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политика, грузия, новости, европарламент, тбилиси, турция, китай, грузия - евросоюз, аналитика