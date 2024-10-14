https://sputnik-georgia.ru/20241014/nevidimoe-burlenie-strastey-ili-tainstvennoe-zatishe-pered-vyborami-v-gruzii-290350310.html

Невидимое бурление страстей, или Таинственное затишье перед выборами в Грузии

Невидимое бурление страстей, или Таинственное затишье перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Превратившаяся из врага в союзники оппозиции Зурабишвили заявила, что готовится отмечать победу оппозиции в президентской администрации 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T17:08+0400

2024-10-14T17:08+0400

2024-10-14T17:08+0400

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Предвыборный период, который традиционно характеризуется накалом страстей в Грузии, на этот раз протекает подозрительно тихо. Власти утверждают, что оппозиция будучи уверенная в отсутствии поддержки среди населения готовится не к парламентским выборам 26 октября, а ко второму дню после голосования - волне протестов под предлогом якобы фальсификации выборов. Почву для этого готовят финансируемые из-за рубежа неправительственные организации, которые скрывают свои финансовые отчеты, открыто агитируют против правящей партии "Грузинская мечта" и при этом зарегистрированы в ЦИК как независимые наблюдатели на выборах, говорят власти. Оппозиция и желающая главенствовать над ней президент Грузии Саломе Зурабишвили заверяют население в том, что дни "Грузинской мечты" спустя 12 лет пребывания во власти сочтены. При этом президент призывает подписавшие ее хартию партии придерживаться плана по созданию т. н. технического правительства после выборов. Взгляд со стороныО том, что весь предвыборный период в Грузии, начиная с 27 августа, протекает в достаточно спокойной обстановке, что представители участвующих в выборах партий проводят встречи с населением и проявляют активность в соцсетях, говорится в промежуточном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Тем не менее БДИПЧ отметил, что избирательный процесс проходит на фоне политической поляризации, нескончаемой политической напряженности, недоверия оппозиции к государственным институтам и обеспокоенности касательно защиты права на свободу собраний и выражения. Премьер Грузии назвал забракованный Западом закон "законом о прозрачности революции">>БДИПЧ подчеркнул, что выборы проходят на фоне усиления политической поляризации и углубления антагонизма между правительством и президентом, а также общественного недовольства, вызванного принятием законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Цель оправдывает средстваПревратившаяся из врага в союзники оппозиции Зурабишвили планирует в день голосования создать в здании президентской администрации "координационную платформу" для наблюдения за ходом выборов, а в конце дня отмечать победу оппозиции над "Грузинской мечтой". Об этом и о том, что важна активность на выборах она заявила менее чем за три недели до дня голосования.Президент призвала избирателей присоединяться к числу наблюдателей-добровольцев, набор которых ведут неправительственные организации. Несколько десятков НПО создали для этого платформу "Мой голос" и проводят тренинги. "Главная победа над фальсификацией, которая готовится со всех сторон, что мы все хорошо видим, - это мобилизация", - подчеркнула Зурабишвили. В этом президент и оппозиция единогласны. Договориться пока что не удается о том, следует ли выбирать кандидатуру главы будущего технического правительства до выборов.Зурабишвили настроена принципиально: кто верен всем пунктам хартии, пусть подтвердит это, а кто нет - может отозвать свою подпись."Я с этой хартией ездила в Европу, встретилась со всеми ответственными лицами и получила от них обещание, что если это будет выполнено, и я взяла эту ответственность на себя, нас (Грузию - ред.) в срочном порядке вернут туда, где мы должны были быть - к двери открытия переговоров (о вступлении в ЕС - ред.)", - сказала Зурабишвили на брифинге 12 октября.Благородная цель или привычка нарушать закон – что делала Зурабишвили в Германии?>>Подписав хартию оппозиционные партии взяли на себя обязательство после выборов упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах. Этот план должно выполнить укомплектованное президентом техническое правительство, а после должны пройти досрочные парламентские выборы, сказано в хартии. В числе подписавших - партии-лидеры предвыборной гонки от оппозиции. Из них полную поддержку Зурабишвили выразили объединение "Сильная Грузия", костяк которой составляет партия основателей одного из крупнейших банков страны TBC "Лело", и "Коалиция за изменения", один из лидеров которой, Ника Гварамия, до недавнего времени использовал исключительно оскорбительные эпитеты в адрес президента. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", также создавшая коалицию, выступила против согласования кандидата в премьеры до выборов. О рисках предупредили президента и представители партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".Между тем кандидата в премьеры Зурабишвили уже выбрала, и готовится к объявлению всего состава временного правительства, которое, согласно хартии, должно быть укомплектовано профессионалами, а не политиками."Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента>>Лидеры "Грузинской мечты" называют Зурабишвили частью "радикальной оппозиции" и "иноагентом", который ни во что не ставит Конституцию страны и лишь выполняет задания хозяев за рубежом.Правящая партия решила второй раз запустить процедуру импичмента, а довести ее до конца уже после выборов. "Грузинская мечта" настаивает на том, что ее поддерживает 60% населения, соответственно, у нее есть все шансы получить необходимое для объявления импичмента количество мандатов (минимум 100 из 150) в парламенте."Грузинская мечта" также анонсировала, в случае получения конституционного большинства, запуск правового процесса, чтобы объявить неконституционными "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники за совершенные будучи во власти преступления. Неравная битваНынешние выборы характеризуются беспрецедентным вмешательством извне. Об этом ежедневно говорят власти Грузии, и добавляют, что вскоре конфликт на Украине завершится, интересы к Грузии изменятся и произойдет перезагрузка отношений с Западом.А пока что, судя по систематическим заявлениям высокопоставленных должностных лиц США, Евросоюза и отдельных стран ЕС вырисовывается картина якобы Грузия является одной из самых недемократичных стран в мире, тогда как в рейтингах авторитетных международных исследовательских организаций страна по разным показателям опережает многих членов ЕС и НАТО.Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии>>На последнем акцентируют внимание власти Грузии, комментируя многочисленные обвинения в откате демократии, связанные с принятием законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Вмешательством во внутренние дела страны лидеры "Грузинской мечты" назвали очередную резкую резолюцию Европарламента по Грузии, которая стала первым открытым призывом ввести санкции против России, встречи европейских лидеров с Зурабишвили, зная, что она нарушает Конституцию, заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского о том, что предвыборные билборды "Грузинской мечты" являются позорными, серию баннеров с критикой властей Грузии на странице посольства США в соцсети и так далее. Так же в самый разгар предвыборной кампании стало известно, что Евросоюз решил не проводить встречи высокого уровня с властями Грузии и лишить страну помощи в 121 миллиона евро из-за "отката от демократии". Кроме того, рассматривается вопрос приостановки безвиза для грузинских граждан.По его словам, вмешательство подобного масштаба порождает подозрение касательно целенаправленной попытки оказать влияние на выбор населения и манипулировать результатами выборов, что противоречит демократическим ценностям и принципу уважения суверенитета государства.Предвыборная среда глазами "Грузинской мечты": иностранное вмешательство и негативСША и ЕС начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. *Экстремистская организация, запрещенная в России

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политика, грузия, новости, обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , аналитика