https://sputnik-georgia.ru/20241015/razvitie-ekonomiki-gruzii-privodit-k-rostu-investitsiy-i-zanyatosti--ekspert-290352901.html

Развитие экономики Грузии приводит к росту инвестиций и занятости – эксперт

Развитие экономики Грузии приводит к росту инвестиций и занятости – эксперт

Sputnik Грузия

Одной из проблем бизнес-сектор в Грузии назвал дефицит рабочей силы и отсутствие квалификации 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T13:01+0400

2024-10-15T13:01+0400

2024-10-15T13:01+0400

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георгий амилахвари

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Экономический рост в Грузии способствует росту инвестиций в страну и способствует занятости населения, заявил эксперт по экономическим вопросам, основатель издания Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. По словам Абашишвили, одним из главных вызовов в стране является занятость, и правительству удалось снизить безработицу до исторического минимума. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. Также, по словам эксперта, дефицит рабочей силы и отсутствие квалификации названо бизнесом одной из проблем. Власти Грузии ждут значительного сокращения бедности к концу года>>Согласно исследованию Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) за третий квартал текущего года, 49% грузинского бизнеса страдает от нехватки профессиональных кадров – компании считают нехватку специалистов и рабочей силы основным фактором, мешающим их развитию. Несмотря на увеличение набора учащихся в профучилища и запуск различных программ переподготовки, вакансии по отдельным специальностям в стране зачастую остаются незаполненными. Профобразование в приоритете В Грузии в 2018 году приняли новый закон "О профессиональном образовании", нацеленный на развитие разных направлений профессионального образования. Среди реализованных реформ – процесс интегрированного обучения, когда выпускник 9 класса может поступить в профессиональный колледж, освоить любое направление в профессии и, кроме того, получить аттестат о среднем образовании. Объем экономики Грузии вырастет почти на 45% за четыре года – премьер>>Также были разработаны краткосрочные курсы подготовки-переподготовки с государственным сертификатом, что позволяет вместе с бизнесом подготовить большое количество людей для рынка труда. Кроме того, в сентябре 2023 года министр образования Георгий Амилахвари анонсировал новую реформу, согласно которой профессиональное образование будет внедряться в школы для учащихся выпускных классов (9-12 классы). Параллельно учебе в рамках школьной программы школьникам будет предоставлена возможность выбрать одну конкретную профессию и пройти обучение, а после окончания школы получить как школьный аттестат, так и диплом о профобразовании. Когда будет запущена реформа, пока неизвестно. По словам министра, на первом этапе это будет пилотная программа, которую внедрят в 40-50 государственных школах. Всего в Грузии 2 100 школ. В 2023 году в профессионально-образовательные учебные заведения было зачислено 15,5 тысячи студентов, что на 9,9% больше, чем в 2022 году. Количество выпускников профучилищ составило 8,1 тысячи (48,3% – женщины, 51,7% – мужчины), согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат". Самый большой спрос в профучилищах на программы в сферах инженерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права. Работа для бедных в Грузии – как обстоят дела с трудоустройством>>Свой вклад в развитие профобразования вносит и мэрия Тбилиси, которая с 2018 года реализует программу профессиональной переподготовки под названием "Учись и трудоустройся". Программа предусматривает краткосрочный трехмесячный курс переподготовки на самые востребованные профессии на рынке труда Грузии. Программа насчитывает около 50 направлений, в том числе туризм, гостиничную сферу, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, сферу IT, здравоохранение и ветеринарию. В рамках проекта с 2018 года по сей день переподготовили 6,5 тысячи человек, из которых 70% были трудоустроены. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, георгий абашишвили, безработица, тбилиси, сакстат, георгий амилахвари