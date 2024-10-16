https://sputnik-georgia.ru/20241016/papuashvili-gruzinskaya-mechta-vernula-idealy-kotorye-pytalis-zamenit-godami-290378758.html

Папуашвили: "Грузинская мечта" вернула идеалы, которые пытались заменить годами

Папуашвили: "Грузинская мечта" вернула идеалы, которые пытались заменить годами

Sputnik Грузия

Благодаря верховенству закона, отсутствию коррупции и экономической свободе Грузия не только государство номер один в регионе, но и опережает все... 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T13:14+0400

2024-10-16T13:14+0400

2024-10-16T13:14+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Партия "Грузинская мечта" за время своего правления вернула в политическую терминологию веру, традиции, родину, суверенитет, национальные интересы – идеалы, к которым стремилось поколение наших родителей и которые пытались заменить годами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне Папуашвили выступил на региональном мероприятии в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), которое прошло в рамках предвыборной кампании правящей партии. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Глава грузинского парламента отметил прогресс, которого страна смогла достичь за последние годы. По словам Папуашвили, по темпам экономического роста Грузия занимает первое место не только в регионе, но и в Европе "Благодаря верховенству закона, отсутствию коррупции, экономической свободе мы не только являемся государством номер один в регионе, но и опережаем все страны-кандидаты на вступление в ЕС, а в некоторых случаях даже самих членов ЕС", – отметил Папуашвили. Рейтинг "Грузинской мечты" растет к выборам – депутат о результатах опроса GORBI>>Построить такую Грузию удалось, потому что нынешние власти, в отличие от оппозиции без чувства родины, действуют с учетом интересов собственной страны, а не для того, чтобы льстить другим странам, отметил Папуашвили. "Построили, потому что вырвали эту страну из проклятого круга постоянных войн, и больше не превращали ее в орудие других геополитических игр; построили, потому что в политическую терминологию вернули веру, традиции, родину, суверенитет, национальные интересы – идеалы, к которым стремилось поколение наших родителей", – заявил Папуашвили. При этом глава законодательного органы страны отметил, что всего несколько лет осталось Грузии до вступления в ЕС. "У нас еще есть несколько лет самоотверженного, мирного труда для того, чтобы Грузия достойно присоединилась к европейской семье, и никто не посмотрит на нас так, как будто мы в положении, когда должны что-то просить и нас должны за это попрекать", – отметил он. Прошлое, настоящее и будущее – обещания "Грузинской мечты" перед выборами>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия