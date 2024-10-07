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Прошлое, настоящее и будущее – обещания "Грузинской мечты" перед выборами

Прошлое, настоящее и будущее – обещания "Грузинской мечты" перед выборами

Sputnik Грузия

Кобахидзе провел презентацию предвыборных обещаний "Грузинской мечты" менее чем за три недели до выборов 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T22:14+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия достигла существенного прогресса после смены власти в 2012 году и может достичь большего при условии сохранения мира и темпов развития, заявил глава избирательного штаба правящей партии "Грузинская мечта", премьер-министр Ираклий Кобахидзе на презентации предвыборной программы партии. Презентацию Кобахидзе начал с цифр, отражающих экономические показатели в стране до прихода к власти "Грузинской мечты", на сегодняшний день и обещания на 2028 год. В 2012 году экономика была на уровне 27,9 млрд лари, в 2024 году она составляет 90 млрд лари, а в 2028 году увеличится минимум до 130 млрд лари, заявил Кобахидзе.Он также привел данные, отражающие социальное положение населения. В частности, в 2012 году покупательная способность денег составляла 10 040 долларов, и Грузия занимала 109 место в мире. В 2024 году покупательная способность денег выросла до 25 250 долларов, и страна переместилась на 77 место. "Грузинская мечта" обещает к 2028 году увеличить эту цифру минимум до 36 тысяч долларов. В таком случае страна окажется на 66 месте.Для сравнения Кобахидзе привел данные по другим странам. В 2012 году Франция, Великобритания, Италия почти в четыре раза опережали Грузию. Грузия также отставала от всех кандидатов на вступление в Евросоюз, помимо Украины и Молдовы. "Грузинская мечта" представила партийный список к выборам 26 октября>>По словам Кобахидзе, в 2028 году отставание Грузии от Франции, Великобритании и Италии будет менее чем вдвое. Также глава избирательного штаба "Грузинской мечты" сравнил размер бюджета за последние годы: в 2012 году – 8,5 млрд лари, в 2024-м – 27,8 млрд лари. Прогноз на 2028 год составляет 40 млрд лари при условии нынешних темпов развития. Кобахидзе привел и данные по безработице в Грузии. В 2012 году она находилась на уровне 26,7%, в 2024-м – 13,7%, а в 2028-м, согласно обещаниям "Грузинской мечты", безработица опустится до 4%, что ниже среднего европейского показателя (6%). Количество трудоустроенных в Грузии только за 2,5 года увеличилось на 170 тысяч человек, то есть с 1 217 000 человек в 2021 году до 1 387 000 – во втором квартале 2024 года, сказал Кобахидзе. Он пообещал увеличения количества трудоустроенных в 2028 году на 200 тысяч человек. Средняя зарплата в Грузии в 2012 году составляла 712,5 лари, а во втором квартале 2024 года – 2 005 лари. В условиях существующих тенденций в 2028 году этот показатель вырастет до 3 500 лари, сказал глава избирательного штаба "Грузинской мечты".Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии>>Он также привел данные по бедности. В 2012 году за чертой бедности в Грузии находилось 30% населения (1 120 000 чел.), а в 2023 году эта цифра сократилась до 11,8% (440 тысяч). Согласно обещаниям "Грузинской мечты", в 2028 году количество граждан за чертой бедности сократится до 150 тысяч и составит 4%.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024