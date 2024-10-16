https://sputnik-georgia.ru/20241016/v-tbilisi-prezentovali-pervyy-sukhoy-port-290392804.html

В Тбилиси презентовали первый сухой порт

В Тбилиси презентовали первый сухой порт

Sputnik Грузия

"Сухой порт" начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T23:04+0400

2024-10-16T23:04+0400

2024-10-16T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Проект "Сухой порт Тбилиси" является важным сигналом того, что "Средний коридор" имеет большой потенциал и правильно развивается, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на презентации проекта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Давиташвили принял участие в презентации проекта "Сухой порт Тбилиси" вместе с госминистром ОАЭ Ахмедом бен Али Аль-Сайегом, возглавляющим делегацию компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) в Тбилиси. Компания является владельцем 60% акций и основным партнером проекта. "Сухой порт" начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года. Давиташвили отметил, что в Грузии на данный момент осуществляются инвестиции, которые напрямую связаны и полностью соответствуют политике и приоритету правительства, предусматривающими развитие инфраструктуры "Среднего коридора" в целях повышения его конкурентоспособности в глобальном масштабе. "Для нас одним из приоритетных направлений экономики является сфера транспорта и логистики, где в последние годы у нас важная активность. Всего за несколько месяцев этого года у нас наблюдался 10%-ный рост грузоперевозок, в наших портах уже обработано около 0,5 миллиона контейнеров", – сказал Давиташвили. "Сухой Порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты. Порт Анаклия увеличит транспортную роль Грузии в "Среднем коридоре" – премьер>>Он начнет функционировать в конце текущего года и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана. "Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. в). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги. В своем выступлении Давиташвили рассказал о перспективах и важности экономического сотрудничества между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами и реализации масштабных проектов в этом процессе. AD Ports Group недавно объявила о завершении процесса приобретения "Тбилисского Сухого порта" – в результате группа стала владельцем 60% акций и основным партнером. Новый логистический центр находится под управлением логистического кластера AD Ports Group. На этом этапе компания уже инвестировала 16 миллионов долларов в проект, и по мере его развития в проект будут вложены дополнительные инвестиции. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Стратегическое партнерство Грузии и Китая принесет странам огромную пользу – Папуашвили>>В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, казахстан, тбилиси, леван давиташвили