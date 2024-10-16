В Тбилиси презентовали первый сухой порт
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на презентации проекта "Сухой порт Тбилиси"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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"Сухой порт" начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Проект "Сухой порт Тбилиси" является важным сигналом того, что "Средний коридор" имеет большой потенциал и правильно развивается, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на презентации проекта.
Давиташвили принял участие в презентации проекта "Сухой порт Тбилиси" вместе с госминистром ОАЭ Ахмедом бен Али Аль-Сайегом, возглавляющим делегацию компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) в Тбилиси. Компания является владельцем 60% акций и основным партнером проекта. "Сухой порт" начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года.
"Появление профессиональных операторов в Грузии с этим проектом ("Сухой порт" – ред.) является важным сигналом для грузовладельцев и различных сторон-партнеров о том, что этот маршрут ("Средний коридор" – ред.) имеет большой потенциал и правильно развивается", – заявил Давиташвили.
Давиташвили отметил, что в Грузии на данный момент осуществляются инвестиции, которые напрямую связаны и полностью соответствуют политике и приоритету правительства, предусматривающими развитие инфраструктуры "Среднего коридора" в целях повышения его конкурентоспособности в глобальном масштабе.
"Для нас одним из приоритетных направлений экономики является сфера транспорта и логистики, где в последние годы у нас важная активность. Всего за несколько месяцев этого года у нас наблюдался 10%-ный рост грузоперевозок, в наших портах уже обработано около 0,5 миллиона контейнеров", – сказал Давиташвили.
"Сухой Порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты.
Он начнет функционировать в конце текущего года и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана.
"Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. в). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги.
В своем выступлении Давиташвили рассказал о перспективах и важности экономического сотрудничества между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами и реализации масштабных проектов в этом процессе.
"Экономическое сотрудничество с ОАЭ является для нас приоритетом. Грузия – одна из первых стран, подписавших соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, и это важная основа, которая в будущем еще больше укрепит наш экономический союз", – сказал министр.
AD Ports Group недавно объявила о завершении процесса приобретения "Тбилисского Сухого порта" – в результате группа стала владельцем 60% акций и основным партнером. Новый логистический центр находится под управлением логистического кластера AD Ports Group. На этом этапе компания уже инвестировала 16 миллионов долларов в проект, и по мере его развития в проект будут вложены дополнительные инвестиции.
Средний коридор
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev