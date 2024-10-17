Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241017/bolee-3-millionov-byulleteney-napechatayut-k-vyboram-v-parlament-gruzii--290398607.html
Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии
Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии
Sputnik Грузия
За процессом печати следят по два члена ЦИК, а также представители наблюдательных организаций 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T16:05+0400
2024-10-17T17:57+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
самтредия
аджария
международное общество справедливых выборов и демократии
бдипч/обсе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191209_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_64fa1505e1562b20b597431d4ff13435.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Более 3,3 миллиона бюллетеней будет напечатано к выборам в парламент Грузии 26 октября, говорится в сообщении ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламентские выборы пройдут на 3 031 участке в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло). Голосование по новому типу в Грузии пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 оно будет проходить традиционным способом. Также традиционным способом голосование пройдет на участках за рубежом. Печатают бюллетени в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси. За процессом печати следят по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*. Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени. Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии&gt;&gt;Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения. На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая – с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури. Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку. В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать бюллетень в папку, а не в конверт, а после – опускать в урну через считывающий аппарат. Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей&gt;&gt;Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. * Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
самтредия
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191209_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_463fcba29ee1f55b40232a82681c28e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, тбилиси, самтредия, аджария, международное общество справедливых выборов и демократии, бдипч/обсе
грузия, политика, новости, тбилиси, самтредия, аджария, международное общество справедливых выборов и демократии, бдипч/обсе

Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии

16:05 17.10.2024 (обновлено: 17:57 17.10.2024)
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии учит избирателей голосовать по новым технологиям
ЦИК Грузии учит избирателей голосовать по новым технологиям - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2024
© Courtesy of CEC of Georgia
Подписаться
За процессом печати следят по два члена ЦИК, а также представители наблюдательных организаций
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Более 3,3 миллиона бюллетеней будет напечатано к выборам в парламент Грузии 26 октября, говорится в сообщении ЦИК.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Парламентские выборы пройдут на 3 031 участке в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло).

Всего к выборам напечатают 3 325 100 бюллетеней, из которых 2 838 600 – будут предназначены для электронного голосования, а 486 500 – для участков, где голосование пройдет по старым правилам.

Голосование по новому типу в Грузии пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 оно будет проходить традиционным способом. Также традиционным способом голосование пройдет на участках за рубежом.
Печатают бюллетени в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси.
За процессом печати следят по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*.
Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени.
Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии>>
Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения.
На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая – с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури.
Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку.
В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать бюллетень в папку, а не в конверт, а после – опускать в урну через считывающий аппарат.
Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.
Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>
Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0