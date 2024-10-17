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Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии

Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии

Sputnik Грузия

За процессом печати следят по два члена ЦИК, а также представители наблюдательных организаций 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T16:05+0400

2024-10-17T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Более 3,3 миллиона бюллетеней будет напечатано к выборам в парламент Грузии 26 октября, говорится в сообщении ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут на 3 031 участке в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло). Голосование по новому типу в Грузии пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 оно будет проходить традиционным способом. Также традиционным способом голосование пройдет на участках за рубежом. Печатают бюллетени в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси. За процессом печати следят по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*. Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени. Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии>>Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения. На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая – с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури. Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку. В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать бюллетень в папку, а не в конверт, а после – опускать в урну через считывающий аппарат. Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. * Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, самтредия, аджария, международное общество справедливых выборов и демократии, бдипч/обсе