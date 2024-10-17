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Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии
Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии
Sputnik Грузия
За процессом печати следят по два члена ЦИК, а также представители наблюдательных организаций 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T16:05+0400
2024-10-17T16:05+0400
2024-10-17T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Более 3,3 миллиона бюллетеней будет напечатано к выборам в парламент Грузии 26 октября, говорится в сообщении ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут на 3 031 участке в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло). Голосование по новому типу в Грузии пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 оно будет проходить традиционным способом. Также традиционным способом голосование пройдет на участках за рубежом. Печатают бюллетени в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси. За процессом печати следят по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*. Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени. Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии>>Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения. На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая – с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури. Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку. В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать бюллетень в папку, а не в конверт, а после – опускать в урну через считывающий аппарат. Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. * Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, самтредия, аджария, международное общество справедливых выборов и демократии, бдипч/обсе
грузия, политика, новости, тбилиси, самтредия, аджария, международное общество справедливых выборов и демократии, бдипч/обсе
Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии
16:05 17.10.2024 (обновлено: 17:57 17.10.2024)
За процессом печати следят по два члена ЦИК, а также представители наблюдательных организаций
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Более 3,3 миллиона бюллетеней будет напечатано к выборам в парламент Грузии 26 октября, говорится в сообщении ЦИК.
Парламентские выборы пройдут на 3 031 участке в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло).
Всего к выборам напечатают 3 325 100 бюллетеней, из которых 2 838 600 – будут предназначены для электронного голосования, а 486 500 – для участков, где голосование пройдет по старым правилам.
Голосование по новому типу в Грузии пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 оно будет проходить традиционным способом. Также традиционным способом голосование пройдет на участках за рубежом.
Печатают
бюллетени в типографиях "Фаворит стили", "Форма" и "Иридеси", расположенных в Тбилиси.
За процессом печати следят по два члена ЦИК Грузии, а также представители "Ассоциации молодых юристов", Международного общества справедливых выборов и демократии", БДИПЧ/ОБСЕ и Национального демократического института по международным вопросам (NDI)*.
Согласно постановлению ЦИК, для округов, где пройдут параллельные выборы, будут напечатаны специальные бюллетени.
Избиратель при заполнении одного бюллетеня сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями или партией и кандидатом. Принять участие в параллельных выборах могут только избиратели, зарегистрированные в округах их проведения.
На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая – с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный Совет Аджарии, или кандидатами в депутаты в округах Самтредия и Чохатаури.
Те же избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие только в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку.
В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать бюллетень в папку, а не в конверт, а после – опускать в урну через считывающий аппарат.
Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей.
Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации