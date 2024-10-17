Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241017/gosministr-sukhoy-port-tbilisi--vazhnyy-strategicheskiy-proekt-dlya-oae--290397848.html
Госминистр: "Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ
Госминистр: "Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ
Sputnik Грузия
Сухой порт начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T14:10+0400
2024-10-17T14:27+0400
экономика
грузия
новости
оаэ
тбилиси
европа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/11/290398062_0:1:870:490_1920x0_80_0_0_6e826299414b5dfaba4227dc9660b89b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Проект "Сухой порт Тбилиси" является важным стратегическим проектом для Объединенных Арабских Эмиратов, направленным на обеспечение потоков грузоперевозок в "Среднем коридоре", заявил госминистр ОАЭ Ахмед бен Али Аль Сайег, принявший участие в презентации проекта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Госминистр ОАЭ возглавляет делегацию компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) в Тбилиси, которая является владельцем 60% акций и основным партнером проекта "Сухой порт". Он начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года. "Сухой Порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты. Он начнет функционировать в конце текущего года и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана. "Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. в). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги. В Тбилиси презентовали первый сухой порт&gt;&gt;В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия и ОАЭ По словам госминистра ОАЭ, страны связывают очень тесные отношения, что отражено в соглашении о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Он отметил, что в рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др. Также госминистр положительно оценил сотрудничество в других отраслях экономики, в том числе в гражданской авиации. По его словам, в Тбилиси осуществляются прямые рейсы из трех городов эмиратов. "Мы надеемся, что наши усилия в направлении логистики и авиарейсов будут способствовать росту торговли. Мы верим в экономические возможности и экономическую политику Грузии. В последние годы мы наблюдаем экономический рост в этой стране и прогнозируем, что этот рост продолжится и в будущем", - заявил он. Кроме того, госминистр ОАЭ выразил уверенность, что бизнесы Грузии и Эмиратов будут сотрудничать еще теснее и во многих направлениях, а отношения между людьми – укрепляться. Торговые отношения Грузии и ОАЭ перешли на новый этап&gt;&gt;Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран. По данным 2023 года, товарооборот между Грузией и ОАЭ увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе экспорт увеличился на 73%. Кроме того, объем инвестиций из ОАЭ в Грузию увеличился на 29%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
оаэ
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/11/290398062_109:0:762:490_1920x0_80_0_0_8825570665f585f893478b34dd8041b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, оаэ, тбилиси, европа
экономика, грузия, новости, оаэ, тбилиси, европа

Госминистр: "Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ

14:10 17.10.2024 (обновлено: 14:27 17.10.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГосминистр ОАЭ Ахмед бен Али Аль Сайег на презентации проекта "Сухой порт Тбилиси"
Госминистр ОАЭ Ахмед бен Али Аль Сайег на презентации проекта Сухой порт Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2024
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
Сухой порт начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Проект "Сухой порт Тбилиси" является важным стратегическим проектом для Объединенных Арабских Эмиратов, направленным на обеспечение потоков грузоперевозок в "Среднем коридоре", заявил госминистр ОАЭ Ахмед бен Али Аль Сайег, принявший участие в презентации проекта.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Госминистр ОАЭ возглавляет делегацию компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) в Тбилиси, которая является владельцем 60% акций и основным партнером проекта "Сухой порт". Он начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года.

"Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ, один из многих проектов, которые будут реализованы в будущем. Целью этого проекта является обеспечение потоков грузоперевозок в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, и в то же время – повышение благосостояния стран-участниц", – заявил госминистр.

"Сухой Порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты.
Он начнет функционировать в конце текущего года и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана.
"Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. в). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги.
В Тбилиси презентовали первый сухой порт>>
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

Грузия и ОАЭ

По словам госминистра ОАЭ, страны связывают очень тесные отношения, что отражено в соглашении о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Он отметил, что в рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов.
Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.
Также госминистр положительно оценил сотрудничество в других отраслях экономики, в том числе в гражданской авиации. По его словам, в Тбилиси осуществляются прямые рейсы из трех городов эмиратов.
"Мы надеемся, что наши усилия в направлении логистики и авиарейсов будут способствовать росту торговли. Мы верим в экономические возможности и экономическую политику Грузии. В последние годы мы наблюдаем экономический рост в этой стране и прогнозируем, что этот рост продолжится и в будущем", - заявил он.
Кроме того, госминистр ОАЭ выразил уверенность, что бизнесы Грузии и Эмиратов будут сотрудничать еще теснее и во многих направлениях, а отношения между людьми – укрепляться.
Торговые отношения Грузии и ОАЭ перешли на новый этап>>
Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран.
По данным 2023 года, товарооборот между Грузией и ОАЭ увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе экспорт увеличился на 73%. Кроме того, объем инвестиций из ОАЭ в Грузию увеличился на 29%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0