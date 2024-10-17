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Госминистр: "Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ
Госминистр: "Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ
Sputnik Грузия
Сухой порт начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T14:10+0400
2024-10-17T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Проект "Сухой порт Тбилиси" является важным стратегическим проектом для Объединенных Арабских Эмиратов, направленным на обеспечение потоков грузоперевозок в "Среднем коридоре", заявил госминистр ОАЭ Ахмед бен Али Аль Сайег, принявший участие в презентации проекта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Госминистр ОАЭ возглавляет делегацию компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) в Тбилиси, которая является владельцем 60% акций и основным партнером проекта "Сухой порт". Он начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года. "Сухой Порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты. Он начнет функционировать в конце текущего года и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана. "Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. в). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги. В Тбилиси презентовали первый сухой порт>>В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия и ОАЭ По словам госминистра ОАЭ, страны связывают очень тесные отношения, что отражено в соглашении о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Он отметил, что в рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др. Также госминистр положительно оценил сотрудничество в других отраслях экономики, в том числе в гражданской авиации. По его словам, в Тбилиси осуществляются прямые рейсы из трех городов эмиратов. "Мы надеемся, что наши усилия в направлении логистики и авиарейсов будут способствовать росту торговли. Мы верим в экономические возможности и экономическую политику Грузии. В последние годы мы наблюдаем экономический рост в этой стране и прогнозируем, что этот рост продолжится и в будущем", - заявил он. Кроме того, госминистр ОАЭ выразил уверенность, что бизнесы Грузии и Эмиратов будут сотрудничать еще теснее и во многих направлениях, а отношения между людьми – укрепляться. Торговые отношения Грузии и ОАЭ перешли на новый этап>>Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран. По данным 2023 года, товарооборот между Грузией и ОАЭ увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе экспорт увеличился на 73%. Кроме того, объем инвестиций из ОАЭ в Грузию увеличился на 29%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, оаэ, тбилиси, европа
Госминистр: "Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ
14:10 17.10.2024 (обновлено: 14:27 17.10.2024)
Сухой порт начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Проект "Сухой порт Тбилиси" является важным стратегическим проектом для Объединенных Арабских Эмиратов, направленным на обеспечение потоков грузоперевозок в "Среднем коридоре", заявил госминистр ОАЭ Ахмед бен Али Аль Сайег, принявший участие в презентации проекта.
Госминистр ОАЭ возглавляет делегацию компании Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) в Тбилиси, которая является владельцем 60% акций и основным партнером проекта "Сухой порт". Он начнет функционировать в грузинской столице в конце текущего года.
"Сухой порт Тбилиси" – важный стратегический проект для ОАЭ, один из многих проектов, которые будут реализованы в будущем. Целью этого проекта является обеспечение потоков грузоперевозок в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, и в то же время – повышение благосостояния стран-участниц", – заявил госминистр.
"Сухой Порт Тбилиси" представляет собой современный интермодальный логистический центр – продолжение портов Батуми и Поти, который их обслуживает, соединяет порты и логистические объекты.
Он начнет функционировать в конце текущего года и соединит производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы посредством "Среднего коридора", используя сеть морских и "сухих портов" Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Казахстана.
"Сухой порт" расположен в 6 км от аэропорта Тбилиси, на площади 283 тысячи кв. м. Планируется разместить складские помещения класса А (9,8 тыс. кв. м) и В (2,5 тыс. кв. в). Годовая пропускная способность объекта – до 200 тысяч TEU. На данном этапе уже завершена отделка территории "сухого порта" и строительство офиса, а также строительство склада класса "В", здания механизации и железной дороги.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
По словам госминистра ОАЭ, страны связывают очень тесные отношения, что отражено в соглашении о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Он отметил, что в рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов.
Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др.
Также госминистр положительно оценил сотрудничество в других отраслях экономики, в том числе в гражданской авиации. По его словам, в Тбилиси осуществляются прямые рейсы из трех городов эмиратов.
"Мы надеемся, что наши усилия в направлении логистики и авиарейсов будут способствовать росту торговли. Мы верим в экономические возможности и экономическую политику Грузии. В последние годы мы наблюдаем экономический рост в этой стране и прогнозируем, что этот рост продолжится и в будущем", - заявил он.
Кроме того, госминистр ОАЭ выразил уверенность, что бизнесы Грузии и Эмиратов будут сотрудничать еще теснее и во многих направлениях, а отношения между людьми – укрепляться.
Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран.
По данным 2023 года, товарооборот между Грузией и ОАЭ увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе экспорт увеличился на 73%. Кроме того, объем инвестиций из ОАЭ в Грузию увеличился на 29%.