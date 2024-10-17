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Неимущих семей в Грузии стало больше

Неимущих семей в Грузии стало больше

Sputnik Грузия

Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T09:01+0400

2024-10-17T09:01+0400

2024-10-17T09:29+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Число неимущих семей в Грузии с начала года по 1 октября выросло на 3,5% и составило 126,97 тысячи, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>При этом число семей, живущих в крайней бедности, в период с 1 января по 1 июля 2024 года увеличилось на 405 семей и составило 26,7 тысячи. Всего в крайней бедности в Грузии проживает 93 тысячи человек, из которых чуть более 40,7 тысячи – в Тбилиси. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, составляет 454,2 тысячи человек, из которых 253,2 тысячи – женщины. Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер>>Из общего числа неимущих граждан 245,2 тысячи – несовершеннолетние, 48,8 тысячи – дети до 6 лет. Еще 60,4 тысячи человек, живущих на грани нищеты, – пенсионеры. Наибольшее число бедных семей проживает в Тбилиси (33 тысячи) и регионах Квемо Картли (21,3 тысячи) и Имерети (13,7 тысячи). Меньше всего таких семей – в регионах Мцхета-Мтианети (3,1 тысячи) и Самцхе-Джавахети (3,1 тысячи). Из всех получающих пособие по бедности у 41,3 тысячи – менее трех членов семьи, а у 19,6 тысячи – более шести членов семьи. Легальная работа для граждан Грузии за границей – спрос и результаты>>Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Пособие на каждого ребенка до 16 лет составляет 200 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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агентство социального обслуживания грузии, мцхета-мтианети, имерети, тбилиси, новости, грузия, общество, социальная сфера в грузии, социальные проблемы