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Легальная работа для граждан Грузии за границей – спрос и результаты

Легальная работа для граждан Грузии за границей – спрос и результаты

Sputnik Грузия

В основном граждане Грузии ездили на сезонные работы по сбору урожая в Германию 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T10:34+0400

2024-06-16T10:34+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Государственной программой легального трудоустройства за рубежом в период с 1 января по 20 мая 2024 года воспользовались 424 гражданина Грузии, говорится в отчете правительства. Программа была запущена с 2021 года. На фоне пандемии коронавируса безработица в Грузии в 2020 году выросла на 0,9% по сравнению с данными за предыдущий год и составила 18,5%, а в 2021 году – на 2,1 процентного пункта и составила 20,6%.Вскоре после объявления о запуске госпрограммы, на специально созданном сайте зарегистрировались 100 тысяч граждан Грузии, желающих отправиться на работу за границу. Первой страной, с которой властям Грузии удалость договориться о предоставлении грузинским гражданам легальной временной работы, стала Германия. В 2023 году в Германии работали 1 193 гражданина Грузии, а в течение почти пяти месяцев 2024 года – 424 человека.Работа для бедных в Грузии – как обстоят дела с трудоустройством>>Принять участие в программе могут совершеннолетние граждане Грузии до 60 лет, имеющие опыт работы сбора урожая, с минимальным знанием немецкого или английского языков. У них не должно быть судимости и нарушений условий безвизового режима, предоставленного Евросоюзом Грузии.Занятость на сезонных работах предполагает сбор различного сезонного урожая, в период от одного до трех месяцев. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Со второй половины 2022 года стартовала программа временного легального трудоустройства в Израиле. С тех пор ей воспользовались 20 человек. Критерии отбора в случае Израиля строже: возраст от 25 до 45 лет, минимум среднее образование, диплом/сертификат о прохождении государственного обучения "медицинскому обслуживанию/уходу на дому" или диплом медсестры/помощника медсестры, разговорный английский или русский, а также отсутствие судимости, истории работы или незаконного проживания в Израиле. Кроме того, для получения временной работы в Израиле родители, супруги и дети граждан Грузии не должны проживать или работать в Израиле. Важно не терять темп – премьер Грузии о сокращении безработицы>>В случае работы по 42-часовому графику в неделю, ежемесячный оклад составляет не менее 5 300 шекелей (около 1,6 тысячи долларов), а в случае работы 58 часов в неделю – 8 023 шекеля (более 2,4 тысячи долларов) в месяц. На данном этапе Грузия ведет переговоры о трудоустройстве граждан Грузии на легальные сезонные работы в Греции, Ирландии, Австрии, Португалии, Испании, Хорватии, Словении, Кипре и Венгрии.Уровень безработицы в Грузии, по данным на первый квартал 2024 года, составил 14%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, израиль, германия, трудоустройство, безработица