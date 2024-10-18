https://sputnik-georgia.ru/20241018/bolee-35-milliona-izbirateley-mogut-prinyat-uchastie-v-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii-290414718.html

Более 3,5 миллиона избирателей могут принять участие в парламентских выборах в Грузии

Более 3,5 миллиона избирателей могут принять участие в парламентских выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Всего к выборам будет открыто 3 111 избирательных участков: 3 044 – в Грузии и 67 – за рубежом 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T15:10+0400

2024-10-18T15:10+0400

2024-10-18T15:10+0400

парламентские выборы

грузия

новости

политика

тбилиси

самтредия

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1d/289626115_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f182ce3aee438355bd16cc3d0d7eea83.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число избирателей, которые могут принять участие в выборах 26 октября, составляет 3 508 294, для 135 922 из них это будут первые выборы, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии и на 67 участках за рубежом, параллельно с ними в Аджарской автономной республике будут выбирать депутатов Верховного Совета автономии, а в районах Чохатаури и Самтредия пройдут промежуточные выборы в представительские органы района (сакребуло). Всего к выборам будет открыто 3 111 избирательных участков, из которых в Грузии будет открыто 3 044 участка и 67 участков – в 53 городах 47 стран. При этом из 3 044 участков 13 будут созданы в пенитенциарных учреждениях и Центре психического здоровья, при этом 12 участков будут открыты в тюрьмах. Выборы будут проходить как по новой системе при помощи электронного голосования, когда избиратель закрашивает кружок перед партией в бюллетене и после помещает его в урну через аппарат, считывающий данные, и по старой системе – когда избиратель обводит номер партии и бросает бюллетень в конверте в урну. Возможность проголосовать по новой системе есть у 3 113 747 избирателей. Более 3 миллионов бюллетеней напечатают к выборам в парламент Грузии>>Всего к выборам напечатают 3 325 100 бюллетеней, из которых 2 838 600 – будут предназначены для электронного голосования, а 486 500 – для участков, где голосование пройдет по старым правилам. Выборы в Грузии 26 октября пройдут при помощи электронной системы голосования. Голосовать с использованием современных технологий смогут почти 90% избирателей. Также парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, набравшие не менее 5% голосов. Расклад сил перед выборами Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Частью "радикальной оппозиции" лидеры правящей партии называют Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты". Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

самтредия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, самтредия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024