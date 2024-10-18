https://sputnik-georgia.ru/20241018/umirayuschiy-nartsiss-manipulyator-podryvaet-khartiyu-oppozitsii---chergoleishvili-o-saakashvili-290417505.html

"Умирающий" нарцисс-манипулятор подрывает хартию оппозиции – Черголеишвили о Саакашвили

"Умирающий" нарцисс-манипулятор подрывает хартию оппозиции – Черголеишвили о Саакашвили

Sputnik Грузия

Саакашвили сказал, что он против объявления оппозиционного кандидата в премьер-министры до парламентских выборов 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T14:09+0400

2024-10-18T14:09+0400

2024-10-18T14:15+0400

парламентские выборы

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михаил саакашвили

тамара черголеишвили

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Бывшая соратница Михаила Саакашвили, сооснователь партии "Федералисты" Тамара Черголеишвили назвала находящегося в заключении экс-президента Грузии "умирающим" нарциссом-манипулятором и обвинила в срыве договоренностей в рамках подписанной оппозицией хартии. Инициированная нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили хартия – это план действий оппозиций на случай ее прихода к власти после парламентских выборов 26 октября. Хартию подписали в том числе оппозиционные лидеры предвыборной гонки, но лишь одна из четырех команд поддержала идею Зурабишвили назвать кандидата в премьеры т. н. технического правительства до выборов. Она отметила, что словам Саакашвили "народ решит" являются эвфемизмом "я буду". "Медведя он не убивал, но жаждет шкуры. Он вредит национальной задаче и обрекает нас на проигрыш", – написала Черголеишвили. На днях в одном из интервью Саакашвили сказал, что он против объявления оппозиционного кандидата в премьер-министры до парламентских выборов. Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги>>"Самое правильное, чтобы правительство назвали избирательные голоса на выборах. Конечно, если бы они (оппозиционные партии – ред.) изначально поддержали нашу идею о создании единого оппозиционного списка, тогда объявление правительства было бы обязательным", – сказал Саакашвили. Полную поддержку нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая уже давно конфликтует с правящей партией "Грузинская мечта" и открыто помогает оппозиции, по всем вопросам выразила "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа").Нецелесообразным идею с представлением кандидата в премьер-министры т. н. технического правительства сочли остальные оппозиционные лидеры предвыборной гонки – "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и "Георгий Гахария – За Грузию"."Грузинскую хартию" президента подписали около 20 партий, включая вышеперечисленные. Последней к ней присоединилась партия экс-премьера Георгия Гахария. Подписав хартию, оппозиционные партии взяли на себя обязательство после выборов упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах. Этот план должно выполнить укомплектованное президентом техническое правительство, а после должны пройти досрочные парламентские выборы, сказано в хартии.Невидимое бурление страстей, или Таинственное затишье перед выборами в Грузии>>Что касается Саакашвили, то он, будучи не гражданином Грузии, считается неформальным лидером основанной им бывшей правящей партии "Единое национальное движение".Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, михаил саакашвили, тамара черголеишвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024