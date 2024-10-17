https://sputnik-georgia.ru/20241017/prezident-gruzii-narushaet-konstitutsiyu-i-suverenitet-strany--glava-parlamenta-290399827.html

Президент Грузии нарушает Конституцию и суверенитет страны – глава парламента

Президент Грузии нарушает Конституцию и суверенитет страны – глава парламента

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, президент Грузии участвует в предвыборной кампании против "Грузинской мечты" и сама не скрывает этого 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T15:10+0400

2024-10-17T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили включена в предвыборную кампанию против правящей силы, что является антиконституционным действием, а ее поездки за рубеж, где она согласовывает внутриполитическое устройство страны с иностранными политическими лидерами, – это нарушение суверенитета, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями, подписавшими ее "Грузинскую хартию", по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства после парламентских выборов 26 октября. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы, и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. По словам главы парламента, президент также участвует в отборе кандидата на пост премьер-министра Грузии. "Точнее, она подписала соглашение с партиями о том, что у нее должно быть право выдвигать кандидата, что является антиконституционным", – подчеркнул Папуашвили. Зурабишвили 12 октября заявила, что намерена представить состав технического правительства до парламентских выборов и призвала оппозиционные партии подтвердить свою приверженность "Грузинской хартии". Как пояснила Зурабишвили, цель представления технического правительства до выборов в том, чтобы общество знало, кто будет ответственным в правительстве. Антиконституционным глава парламента также назвал то, что глава грузинского государства согласовывает внутриполитическое устройство страны за рубежом. Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе в начале октября — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию. Минюст ждет от президента Грузии разъяснений касательно ее планов в день выборов>>Как ранее заявил Папуашвили, правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными. Как ранее заявила Зурабишвили в ходе своего недавнего европейского турне, где она встречалась с европейскими лидерами, она получила обещание, что если "Грузинская хартия" будет реализована и если будет общая политическая воля, то "мы быстро вернемся туда, где мы должны быть" – у дверей начала переговоров о вступлении Грузии с ЕС. При этом Зурабишвили заявила, что намерена представить состав технического правительства до парламентских выборов и призвала оппозиционные партии подтвердить свою приверженность "Грузинской хартии". Как пояснила Зурабишвили, цель представления технического правительства до выборов в том, чтобы общество знало, кто будет ответственным в правительстве. Действия президента в предвыборный период, как отметил Папуашвили, не попали в отчет местных наблюдателей, так же, как и нарушения в отношении "Грузинской мечты". "На все это закрывают глаза, зато внутри обычно написана ложь. Это прямое указание, что постепенно мы уже убеждаемся в том, что сценарий 2020 года планируется повторить в более грубых и тяжелых формах", – отметил Папуашвили. По его словам, часть местных неправительственных организаций, которые были признаны Антикоррупционным бюро субъектами с заявленной избирательной целью, готовятся к фальсификации отчетов относительно выборов. Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр>>Антикоррупционное бюро объявило о присвоении этого статуса НПО и ее руководителю Эке Гигаури 24 сентября, после установления в ходе мониторинга, что они как непосредственно, так и посредством кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборные кампании в пользу конкретных партий. Однако позже Антикоррупционное бюро Грузии учло призыв премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, и с НПО был снят этот статус. "Они готовятся составить фальшивые отчеты, чтобы дать повод для волнения оппозиции. Планируется повторение сценария 2020 года", – заявил Папуашвили. Попытки совершить революцию НПО трижды попытались устроить революцию в Грузии – в 2020-м, 2022-м и 2024 годах, утверждают власти Грузии. Первая попытка революции была осуществлена после парламентских выборов октября 2020 года. Поводом послужила ошибка в результатах параллельного подсчета голосов, который провела грузинская неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID). Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот работе парламента и начав акции протеста. Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине. Грузинские власти изначально заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, а в июне 2022 года страна получила отказ в статусе кандидата на вступление в ЕС, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури. Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Третья попытка революции, как говорят в правящей партии Грузии, была осуществлена в в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", в течение полутора месяцев проводились многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации. Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, франция, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, эка гигаури, антикоррупционное бюро