https://sputnik-georgia.ru/20241021/opasnost-vneshnego-vmeshatelstva-v-parlamentskie-vybory--v-tbilisi-proshel-kruglyy-stol-290454258.html

Опасность внешнего вмешательства в парламентские выборы – в Тбилиси прошел круглый стол

Опасность внешнего вмешательства в парламентские выборы – в Тбилиси прошел круглый стол

Sputnik Грузия

Как считают участники встречи, в Грузии будет предпринята попытка "украинизации" Грузии, что может стать катастрофой для страны 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T14:51+0400

2024-10-21T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Круглый стол, приуроченный к парламентским выборам в Грузии 26 октября, прошел в Тбилиси – его главной темой стала опасность внешнего вмешательства в выборы и другие суверенные дела Грузии, а инициатором встречи выступил Заза Давитаиа, известный грузинский журналист и правозащитник. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Давитаиа поднял тему угроз, исходящих из Украины для Грузии. Это, по его словам, имеет религиозный, политический и военный аспекты. Давитаиа уверен, что будут попытки подорвать Грузинскую Православную церковь изнутри, как это было на Украине."У нас есть немало примеров из Европы, как опустели храмы, было прекращено богослужение в них и стали устраиваться разного рода шоу. Эту практику, в более грубом и неприемлемом виде, внедрили на Украине. Теперь глобалисты хотят проделать то же самое с Грузией и ее Церковью, начиная с либерализации ГПЦ – подобные намеки и даже проповеди уже проводятся," – сказал Заза Давитаиа.По этой причине все, верующие и неверующие государственники тоже, которые понимают значение происходящего, должны сплотиться, отметил журналист.Давитаиа подробно рассказал о притеснении Православной церкви на Украине фашистским режимом и отметил, что Варфоломей (патриарх Константинопольский – ред.) пренебрегает церковными канонами и является проводником интересов США."Продвигаемая ими так называемая ПЦУ является не церковью, а фальшивкой, в православном мире она вне закона", – отметил Заза Давитаиа.Правозащитник подчеркнул, что нас, православных, "хотят заставить, чтобы мы привыкли к осквернению наших святынь"."Драконовский закон" – Институт Евразии в Грузии о законе против УПЦ>>По мнению историка Виктора Цаава, "украинизация Грузии" – катастрофа для страны."Украинизация Грузии будет означать еще большую катастрофу для нее, чем это происходит собственно на Украине. Нами пожертвуют так легко, что возможно, даже нашего следа в истории не оставят", – отметил Цаава.Свои соображения высказали: Гулбаат Рцхиладзе – доктор политологии, руководитель НКО "Институт Евразии", Тимур Майсурадзе – профессор, бывш. парламентарий, Сосо Шатберашвили – бывш. парламентарий, Тариэл Гагнидзе – руководитель издания "Грузия и мир", Виктор Кусиани – председатель НКО "Евро-Азиатский альянс", Паата Абуладзе – один из учредителей "Грузинской мечты", военный офицер в отставке, Тристан Цителашвили – бригадный генерал в отставке, Шота Апхаидзе – магистр международного права, эксперт по российско-грузинским отношениям, Гоча Харанаули – известный поэт, Элизбар Элизбарашвили – профессор, Дмитрий Николадзе – экономист, Эрекле Кухианидзе – историк, искусствовед, актер.Политическая динамика в Грузии: между национальными интересами и международным давлением>>Гулбаат Рцхиладзе помимо прочего представил книгу М. Григорьева и Д. Саблина "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", отметив, что в книге собраны документальные сведения и показания конкретных людей, жителей Украины, чьи места проживания были освобождены Российской армией либо они сами сбежали от фашистского режима."В книге всё документировано и тематизировано, очень много свидетелей пыток, бомбежек жилых домов, использования мирного населения в качестве живого щита бандеровскими войсками и другое", – отметил Рцхиладзе.По окончании Заза Давитаиа предложил присутствующим проголосовать за текст Итогового заявления участников круглого стола, который зачитал сам журналист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, новости, тбилиси, украина, сша, грузинская православная церковь, политика, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, европа