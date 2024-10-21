https://sputnik-georgia.ru/20241021/papuashvili-zayavlenie-ministrov-13-stran-es-po-gruzii---eto-vmeshatelstvo-v-vybory-290462208.html
Папуашвили: заявление министров 13 стран ЕС по Грузии – это вмешательство в выборы
Папуашвили: заявление министров 13 стран ЕС по Грузии – это вмешательство в выборы
Sputnik Грузия
Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не сменят курс, говорится в совместном заявлении министров 13 стран ЕС 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T17:39+0400
2024-10-21T17:39+0400
2024-10-21T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал вмешательством в предстоящие парламентские выборы совместное заявление министров по делам Европы 13 стран Евросоюза и поблагодарил остальных членов Союза за то, что они не поддержали этот текст.Согласно заявлению министров 13 стран ЕС, Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не сменят курс. Причиной приостановки евроинтеграции страны они назвали принятие вопреки протестам в стране и критике партнеров т. н. закона об "иноагентах". Они также отметили, что некоторые грузинские политики клевещут на представителей ЕС и стран-членов ЕС и оскорбляют их.Для сравнения он привел прошедшие 20 октября в Молдове президентские выборы и референдум об изменении конституции с целью вступления в ЕС, которые, по утверждению ЕС, прошли в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны России. "То, что не нравится в Молдове, нельзя самому делать в Грузии", - написал Папуашвили. Глава парламента не оставил без внимания ту часть совместного заявления, в которой говорится, что интерпретация решения Евросовета от 27 июня 2024 года о том, что из-за закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс интеграции Грузии в ЕС де-факто остановлен, является либо бредом, либо ложью. "Что касается "бреда". Бред – это требование освободить создателя системы пыток Михаила Саакашвили и ввести двусторонние санкции против России", - отметил Папуашвили. О необходимости освобождения из заключения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, введения Грузией санкций против России, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ* говорится в резолюции Европарламента от 9 октября. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>Папуашвили заявил, что бросаться словами легко, но нужно еще брать ответственность за их последствия. "Все в стране и за ее пределами должны понять и взять на себя ответственность за то, к чему могут привести их призывы, резолюции, заявления", - написал глава парламента. Он подчеркнул, что сейчас Грузия проходит очень важный этап развития. "В грузинской политике постепенно, болезненно, но все же утверждается такой необходимый принцип, как ответственность. Ответственность за свои слова, действия, призывы к народу и стране", - написал Папуашвили. В совместном заявлении министров 13 стран ЕС, помимо прочего, говорится о важности проведения в Грузии свободных и справедливых выборов. При этом выражена надежда, что грузины проголосуют в пользу европейского будущего Грузии. Власти Грузии называют интеграцию в Евросоюз одним из приоритетов, но отменять законы об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*, на чем настаивают в Евросоюзе, не намерены. "Это не угроза, а реальность" – посол ЕС сделал предупреждение Грузии>>ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, молдова, шалва папуашвили, михаил саакашвили, европа, европарламент, евросоюз, грузия - евросоюз
Папуашвили: заявление министров 13 стран ЕС по Грузии – это вмешательство в выборы
17:39 21.10.2024 (обновлено: 18:12 21.10.2024)
Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не сменят курс, говорится в совместном заявлении министров 13 стран ЕС
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал вмешательством в предстоящие парламентские выборы совместное заявление министров по делам Европы 13 стран Евросоюза и поблагодарил остальных членов Союза за то, что они не поддержали этот текст.
Согласно заявлению министров 13 стран ЕС, Грузия не сможет стать членом Евросоюза, если власти не сменят курс. Причиной приостановки евроинтеграции страны они назвали принятие вопреки протестам в стране и критике партнеров т. н. закона об "иноагентах". Они также отметили, что некоторые грузинские политики клевещут на представителей ЕС и стран-членов ЕС и оскорбляют их.
"Спасибо 14 странам Евросоюза, которые ответственно отнеслись к своей роли и не присоединились к этому заявлению. Важно, что текст, который путем оказания влияния на формирование воли избирателей является вмешательством в выборы в Грузии, большинство членов Евросоюза не поддержали", - написал Папуашвили в соцсети.
Для сравнения он привел прошедшие 20 октября в Молдове президентские выборы и референдум об изменении конституции с целью вступления в ЕС, которые, по утверждению ЕС, прошли в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны России.
"То, что не нравится в Молдове, нельзя самому делать в Грузии", - написал Папуашвили.
Глава парламента не оставил без внимания ту часть совместного заявления, в которой говорится, что интерпретация решения Евросовета от 27 июня 2024 года о том, что из-за закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс интеграции Грузии в ЕС де-факто остановлен, является либо бредом, либо ложью.
"Что касается "бреда". Бред – это требование освободить создателя системы пыток Михаила Саакашвили и ввести двусторонние санкции против России", - отметил Папуашвили.
О необходимости освобождения из заключения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, введения Грузией санкций против России, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ* говорится в резолюции Европарламента от 9 октября.
Папуашвили заявил, что бросаться словами легко, но нужно еще брать ответственность за их последствия.
"Все в стране и за ее пределами должны понять и взять на себя ответственность за то, к чему могут привести их призывы, резолюции, заявления", - написал глава парламента.
Он подчеркнул, что сейчас Грузия проходит очень важный этап развития.
"В грузинской политике постепенно, болезненно, но все же утверждается такой необходимый принцип, как ответственность. Ответственность за свои слова, действия, призывы к народу и стране", - написал Папуашвили.
В совместном заявлении министров 13 стран ЕС, помимо прочего, говорится о важности проведения в Грузии свободных и справедливых выборов. При этом выражена надежда, что грузины проголосуют в пользу европейского будущего Грузии.
Власти Грузии называют интеграцию в Евросоюз одним из приоритетов, но отменять законы об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*, на чем настаивают в Евросоюзе, не намерены.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
*Экстремистская организация, запрещенная в России