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"Это не угроза, а реальность" – посол ЕС сделал предупреждение Грузии

"Это не угроза, а реальность" – посол ЕС сделал предупреждение Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз говорили, что предвыборный период проходит в условиях беспрецедентного зарубежного вмешательства 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T15:25+0400

2024-10-18T15:25+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Евросоюз примет меры, включая приостановку безвизового режима и прекращение финансовой помощи, если парламентские выборы в Грузии 26 октября не пройдут по высшим международным стандартам либо население проголосует против евроинтеграции, и это не угроза, а реальность, сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам. Власти Грузии не раз говорили, что нынешний предвыборный период проходит в условиях беспрецедентного зарубежного вмешательства. Вмешательством были названы многочисленные заявления западных политиков с критикой властей Грузии, а также последняя резолюция Европарламента. По его словам, Евросоюз ждет выборов в Грузии и будет наблюдать за тем, как они пройдут. "Мы надеемся, что они пройдут по высшим международным стандартам. Если этого не произойдет, мы готовы представить разные варианты. Это не угроза, это реальность", – заявил Герчинский.Одним из вариантов он назвал приостановку безвизового режима, который Евросоюз предоставил Грузии с марта 2017 года. Приостановка интеграции Грузии в ЕС и выборы – главные посылы с заседания Евросовета>>"В прошлом у нас были примеры, когда выборы не были свободными и справедливыми. У нас не было выбора кроме как принять разные меры, в том числе ввести санкции. Введение санкций сложно, это требует единогласного решения, а для приостановки визалиберализации единогласие не нужно", – заявил Герчинский. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не желает наказания рядовых граждан Грузии. По его словам, Грузия уже потеряла европейскую помощь в 121 миллион долларов, но это касается только текущих программ по оказанию помощи правительству. "Если траектория правительства Грузии не изменится, Грузия потеряет еще больше. Если вы, грузины, своими голосами решите не продолжать идти к Евросоюзу, тогда Грузия потеряет всю финансовую помощь, которая направляется до членства, и Грузия потеряет все деньги, которые получают новые страны-члены Евросоюза, те, у кого низкое экономическое развитие", – заявил Герчинский.Он отметил, что в ответ на "целенаправленные действия, решения, законодательство" в Грузии в июне лидеры 27 стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс евроинтеграции Грузии. Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю>>По словам посла ЕС, одним из ключевых требований к Грузии, согласно первому отчету о расширении Евросоюза в ноябре 2023 года, было прекращение антизападной пропаганды, пропаганды против Евросоюза, прекращение конспирологических теорий и странного нарратива. "К сожалению, в течение последнего года антизападная, антиевропейская дезинформация не прекратилась", – сказал Герчинский.Более того, по его словам, в течение последних нескольких месяцев представители власти Грузии соревнуются между собой, кто больше оскорбит Евросоюз. "Это однозначно неприемлемо. Это неприемлемо от страны, которая хочет присоединиться к Евросоюзу", – заявил Герчинский.Говоря о предстоящих парламентских выборов посол ЕС отметил, что выбор – за гражданами Грузии. При этом он призвал Грузию проявлять уважение к ценностям, на которых основан Евросоюз, – свободе, демократии, верховенстве закона, правам человека. "Но если вы решите превратить Грузию в однопартийное государство, если вы решите запретить все оппозиционные партии, если вы решите изгнать организации гражданского общества, если позволите, чтобы Грузия стала местом, где нет места свободным и независимым СМИ, если вы решите, чтобы в Грузии не были защищены права всех людей, позвольте мне открыто сказать вам: Грузия не станет членом Евросоюза ни сегодня, ни завтра и ни в 2030-м", – заявил Герчинский. Вольский: резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии перед выборами>>ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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