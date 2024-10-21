https://sputnik-georgia.ru/20241021/zapad-kopit-sily-chtoby-svergnut-gruzinskie-vlasti-i-nachat-antirossiyskuyu-isteriyu-290457497.html

Запад копит силы, чтобы свергнуть грузинские власти и начать антироссийскую истерию

Запад копит силы, чтобы свергнуть грузинские власти и начать антироссийскую истерию

Sputnik Грузия

Председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе делится мнением касаемо текущих процессов на... 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T15:20+0400

2024-10-21T15:20+0400

2024-10-21T16:08+0400

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В Ереване прошел научно-культурный форум "От традиций к безопасности". Нешуточные дискуссии разразились на форуме экспертов, организованном представительством Россотрудничества в Армении, в форуме принимали участие эксперты из России, Грузии и Армении.Повестка форума включала широкий спектр вопросов о региональных ценностных ориентирах и их влиянии на безопасность и стабильность региона. Повестка также коснулась грузинских реалий.Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу>>Текущие политические процессы на Южном Кавказе четко демонстрируют трудности посткоммунистического переходного периода в сложной геополитической среде. В настоящее время ситуация в регионе характеризуется высоким уровнем нестабильности и непредсказуемостью этой геополитической среды. Россия остается здесь наиболее сильным игроком. В подобных условиях так называемая "мягкая" сила Запада оказывается, на наш взгляд, медлительной и недостаточной, так же как недостаточными для создания противовеса России воспринимаются и существующие, весьма скромные, стимулы евроатлантической интеграции. Таким образом, на лидерах региона лежит соответствующая ответственность – они должны осознать, что мировой порядок стремительно меняется и следует готовиться к длительной и опасной новой "холодной войне" между Россией и США и Западом, в которую они неизбежно будут вовлечены. Меняется баланс сил на Южном Кавказе и отношение к Грузии – эксперт>>Для того, чтобы избежать надвигающихся рисков и угроз безопасности, проистекающих из набирающего обороты развития существующего противостояния, потребуются недюжинные политические навыки и решимость.Америка не хотела, чтобы Грузия помирилась с Абхазией и Осетией, и привела к власти Саакашвили. Сейчас тоже – когда началось сближение Грузии с Россией. Запад копит силы, чтобы свергнуть грузинские власти и начать антироссийскую истерию.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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