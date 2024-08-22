https://sputnik-georgia.ru/20240822/menyaetsya-balans-sil-na-yuzhnom-kavkaze-i-otnoshenie-k-gruzii--ekspert-289553286.html

Меняется баланс сил на Южном Кавказе и отношение к Грузии – эксперт

Меняется баланс сил на Южном Кавказе и отношение к Грузии – эксперт

Sputnik Грузия

Николеишвили сделала прогноз, какая может быть реакция на победу правящей партии Грузии на выборах внутри страны и за ее пределами 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T17:05+0400

2024-08-22T17:05+0400

2024-08-22T17:05+0400

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан, который оценили как визит на Южный Кавказ, очень меняет баланс сил в регионе, и как следствие меняется отношение США к Грузии, заявила эксперт Майя Николеишвили в беседе со Sputnik Грузия.Путин посетил Баку с государственным визитом 18-19 августа. Главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов. Как сказал президент России, в Азербайджане для него была создана теплая и практически семейная атмосфера.По ее словам, ввиду изменившейся ситуации США смягчились по отношению к властям Грузии."По-моему, если "Грузинская мечта" победит на выборах, реакция США не будет жесткой, в отличие от реакции, которая была бы один-два месяца назад", - сказала Николеишвили.Эксперт отметила, что отношение США к Южному Кавказу в целом уже сейчас мягче, чем отношение Великобритании и Франции.Если отношение США к властям Грузии не изменится в худшую сторону, агрессии в случае победы на парламентских выборах "Грузинской мечты" следует ждать только от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее соратников. Политолог: "Грузинская мечта" уверенно выиграет выборы при одном условии>>"Агрессивным будет фланг Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.)... Акций и "коктейлей Молотова" в основном можно ожидать от "Единого национального движения" и аффилированных с ним партий", - заявила Николеишвили.Партия "Лело для Грузии", созданная основателями одного из крупнейших банков Грузии TBC, не будет заинтересована в волнениях в стране. "Единственная сила, которая могла бы разбушеваться, как мне кажется, уменьшится наполовину, если отношение США будет таким, как я сказала... На мой взгляд, после этих выборов у фланга Хазарадзе, у либералов, не будет, не должно быть желания, чтобы были волнения", - сказала Николеишвили.Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.Запад не признает результаты выборов, если победит "Грузинская мечта" – политолог>>Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Теория заговора или риск в грузинской политике – благородное дело?>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, азербайджан, владимир путин, михаил саакашвили, баку, единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия