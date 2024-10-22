https://sputnik-georgia.ru/20241022/evropeyskiy-marsh-v-tbilisi-pokazal-na-chto-sposobna-oppozitsiya---politolog-290485822.html

Европейский марш в Тбилиси показал, на что способна оппозиция – политолог

Европейский марш в Тбилиси показал, на что способна оппозиция – политолог

Sputnik Грузия

В европейском марше, по разным версиям, приняли участие от 20 до 100 тысяч человек 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T23:34+0400

2024-10-22T23:34+0400

2024-10-22T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Численность участников предвыборного марша оппозиции и неправительственных организаций "Грузия выбирает Евросоюз" в центре Тбилиси 20 октября стала показателем того, на что способны соперники правящей партии "Грузинская мечта", заявила политолог Тамар Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия. Согласно опросам общественного мнения, шанс пройти в парламент есть только у пяти избирательных субъектов. Во всех случаях наибольшей поддержкой среди них пользуется правящая партия "Грузинская мечта", правда, одни опросы говорят, что "Грузинская мечта" вновь победит, а другие – что оппозиционеры суммарно наберут больше голосов.В европейском марше, по разным версиям, приняли участие от 20 до 100 тысяч человек. "Подавляющее большинство не поддерживает оппозицию, а поддерживает "Грузинскую мечту", так как с ней связан мир. Оппозиция нам предлагает якобы евроинтеграцию и действия, которые чреваты последствиями. А для Грузии самым важным является мир, поэтому подавляющее большинство поддерживает правящую партию", - заявила Кикнадзе.На этом фоне, по ее словам, предвыборная кампания оппозиционных партий очень пассивная, и это указывает на то, что они готовятся не к самим выборам, а к тому, чтобы на второй день объявить эти выборы сфальсифицированными. За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>"Вообще предвыборная среда очень напряженная, и все ждут не 26-е число, а 27-е, во что это обернется. Потому что оппозиция заявляет, хотя у них нет никаких причин на такую риторику, если победит "Грузинская мечта", значит выборы сфальсифицированы. Значит оппозиция к чему-то готовится", - сказала Кикнадзе. По ее словам, "Грузинская мечта" не дает никакого повода для сомнений касательно честности предстоящих выборов, но оппозиционеры все же умудряются все по-своему интерпретировать. При этом Кикнадзе отметила важность получения "Грузинской мечтой" не просто большинства мест в парламенте, а конституционного большинства, чтобы можно было запустить, как было анонсировано, правовой процесс по объявлению бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и всех ее сателлитов или партий-наследников неконституционными организациями за совершенные в бытность во власти преступления."Будет хорошо, если такая оппозиция уйдет с политической сцены, потому что пока они есть, спокойствия в стране не будет", - сказала Кикнадзе.Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут в только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги>>Согласно рейтингам, шансы попасть в парламент, помимо "Грузинской мечты", имеют "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") , "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, тамар кикнадзе, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, георгий гахария, новости