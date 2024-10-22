https://sputnik-georgia.ru/20241022/ivanishvili-luchshee-i-sovremennoe-oruzhie-poraboscheniya--eto-propaganda-lgbt-290478167.html

Иванишвили: лучшее и современное оружие порабощения – это пропаганда ЛГБТ*

Иванишвили: лучшее и современное оружие порабощения – это пропаганда ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Грузию защищают православие, церковь, общество и историческая память, отметил Бидзина Иванишвили 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Пропаганда ЛГБТ* – это лучшее и современное оружие порабощения, а главная суть в том, чтобы человек не знал, кто он такой – мужчина или женщина, и стал легко управляем, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта " Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди". Запад осудил принятие в Грузии закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и призвал упразднить его. Представители США и Евросоюза заявили, что этот закон отдаляет Грузию от Европы, так как нарушает права человека, включая свободу слова и мирных собраний. Против закона выступила прозападная оппозиция. При этом Иванишвили отметил, что он не имеет ничего против ЛГБТ*-сообщества. Это обычные люди, и это не ново, сказал он. Однако, как сказал Иванишвили, идет агитация, на фоне которой эта часть общественности "растет с максимальной геометрической скоростью". "Мы этого не хотим. Слава Богу, нас защищают наше православие, наше христианство и наша церковь, наше общество и наша историческая память, и в этом плане, я думаю, мы хорошо справляемся", - подчеркнул Иванишвили. Патриархия Грузии: закон о запрете пропаганды ЛГБТ* – положительный шаг вперед>>Говоря о нынешнем либерализме, в качестве примера Иванишвили привел роман-антиутопию "1984" английского писателя Джорджа Оруэлла. "Я пришел в политику и принес с собой книгу Оруэлла "1984". Война – это мир, необразованность – это сила и прочие термины. Они хотят построить виртуальный мир, где то, что вам скажут, это основа либеральной идеологии. Здесь все, кроме либерализма, конечно, это ближе к фашизму", - сказал Иванишвили. Вы должны верить в то, что вам скажут, тогда вы либерал, отметил он.Иванишвили также привел примеры, того, что происходит с людьми в случае сопротивления. "Вот учитель одной из стран, очень большой и развитой страны, говорит, что существует два пола. Высказывает свое мнение, что другого (пола - ред.) не существует – и его посадили в тюрьму", - сказал Иванишвили. В Европе также есть очень развитая страна, где на вас могут подать в суд и посадить в тюрьму не только за упоминание в негативном контексте, но и за сомнительное упоминание этого сообщества, отметил Иванишвили. В этом контексте Иванишвили также напомнил об антиутопическом сатирическом романе "О дивный новый мир" английского писателя Олдоса Хаксли. "В этой книге уже есть о том, что дети в детском саду занимаются сексуальными играми, что ни в коем случае нельзя иметь одного партнера и т.д. Сегодня это уже реальность, это ввели в детских садах", - сказал Иванишвили. Формально они все еще делают вид, что борются с педофилией, сказал Иванишвили и при этом обратил внимание на то, какие игрушки есть у детей в детских садах, как проводятся уроки в некоторых странах. Почему президент Грузии отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*>>В качестве еще одного примера, Иванишвили назвал то, что подросток может сменить пол, сделать сложную операцию, не согласовав это со своими родителями. А если родители против, то их сажают в тюрьму. "Вот это простая пропаганда, с которой сегодня выступают представители нашей оппозиции и бессовестно заявляют – ну и что, что нам нужно защищать? Ничего нет, все это придумала "Грузинская мечта", и все это каприз "Грузинской мечты", - сказал Иванишвили.Все начинается с небольшой, простой прогулки по улицам, и есть большое количество примеров того, куда и к чему это приводит в конечном итоге, подчеркнул Иванишвили. Политики из таких стран призывают мужчин и женщин не оскорблять тех, кто не определился с полом.Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, новости