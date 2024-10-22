https://sputnik-georgia.ru/20241022/sanktsii-v-otnoshenie-gruzii-imeli-obratnyy-rezultat--ivanishvili-290471002.html
Санкции в отношении Грузии имели обратный результат – Иванишвили
Санкции в отношении Грузии имели обратный результат – Иванишвили
Sputnik Грузия
За заявлениями Запада о введении санкций против грузинских политиков стоит "глобальная партия войны", считает Бидзина Иванишвили 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T11:55+0400
2024-10-22T11:55+0400
2024-10-22T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Санкции Запада в отношении Грузии – это был шантаж, основанный на необъективной информации, который имел лишь обратный результат и не сработал, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди". ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Что касается наказания и санкций, того, к чему это приведет, Иванишвили считает, что это не сработало и не сработает в будущем.Еще санкции? Премьер Грузии надеется на прагматичные решения Запада>>На вопрос чего ждать дальше, Иванишвили ответил, что лично он больше не ожидает никаких санкций. "Я думаю, что то, что они могли сделать и что хотели сделать, исчерпано, не сработало… Все это имело обратный результат по элементарным причинам, потому что это был всевозможный шантаж, основанный на необъективной информации", – заявил Иванишвили. Эти заявления, как отметил Иванишвили, по сути, являются шантажом, а координацией, по его словам, занимается "глобальная партия войны", которой принадлежит нынешняя оппозиция. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Иванишвили рассказал, как премьера Грузии призывали вести партизанскую войну против России>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, санкции
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, санкции
Санкции в отношении Грузии имели обратный результат – Иванишвили
11:55 22.10.2024 (обновлено: 12:29 22.10.2024)
За заявлениями Запада о введении санкций против грузинских политиков стоит "глобальная партия войны", считает Бидзина Иванишвили
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Санкции Запада в отношении Грузии – это был шантаж, основанный на необъективной информации, который имел лишь обратный результат и не сработал, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу "Имеди".
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
"(Общество – ред.) больше раздражают такие заявления, которые неуместны и слишком часто выходят за рамки объективности. Это не работает и не будет работать. То, чего они хотели, на мой взгляд, привело к обратному результату", – заявил Иванишвили.
Что касается наказания и санкций, того, к чему это приведет, Иванишвили считает, что это не сработало и не сработает в будущем.
На вопрос чего ждать дальше, Иванишвили ответил, что лично он больше не ожидает никаких санкций.
"Я думаю, что то, что они могли сделать и что хотели сделать, исчерпано, не сработало… Все это имело обратный результат по элементарным причинам, потому что это был всевозможный шантаж, основанный на необъективной информации", – заявил Иванишвили.
Эти заявления, как отметил Иванишвили, по сути, являются шантажом, а координацией, по его словам, занимается "глобальная партия войны", которой принадлежит нынешняя оппозиция.
"Я думаю, что шантаж не сработал, наоборот, то, что я вижу, когда езжу по регионам, гораздо большую мобилизацию, общественность осведомлена", – отметил он.
Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.
Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора.
Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.