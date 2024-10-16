https://sputnik-georgia.ru/20241016/esche-sanktsii-premer-gruzii-nadeetsya-na-pragmatichnye-resheniya-zapada-290380755.html
Еще санкции? Премьер Грузии надеется на прагматичные решения Запада
Еще санкции? Премьер Грузии надеется на прагматичные решения Запада
Sputnik Грузия
Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США "будут внимательно следить" за парламентскими выборами в Грузии 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T15:50+0400
2024-10-16T15:50+0400
2024-10-16T16:09+0400
грузия
политика
новости
сша
тбилиси
ираклий кобахидзе
госдепартамент сша
нато
парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290063088_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_1420d9c9c7d6a993a92434872ca42ff4.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал контрпродуктивным введение санкций против Грузии и выразил надежду, что в будущем со стороны Запада будут приняты более прагматичные решения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так он ответил на вопрос о возможных санкциях Запада в том случае, если международные наблюдатели дадут негативную оценку предстоящим в Грузии парламентским выборам. Между тем число международных наблюдателей на выборах бьет рекорды. По последним данным ЦИК, зарегистрированы 64 международные организации, что уже превысило показатели всех выборов, проводимых с 2008 года. Премьер напомнил, что под санкции США попали двое высокопоставленных сотрудников полиции, отметив, что люди, принимающие подобные решения, не должны допускать таких ошибок. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". "Такие ошибки не могут быть допущены людьми, которые принимают подобные решения. Все увидели, что санкции контрпродуктивны, поэтому я думаю, что в будущем будут приниматься более прагматичные решения", – заявил премьер. США должны решить, как отблагодарят Грузию за ее поддержку – Папуашвили>>Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США "будут внимательно следить" за парламентскими выборами в Грузии. На брифинге Миллера спросили, разделяет ли он озабоченность относительно того, что правящая партия может сфальсифицировать результаты выборов в Грузии. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?>>Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Служба госбезопасности проявляет бдительность перед выборами в Грузии – премьер>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290063088_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_3148a15e989e4ef2fad56def035e10a5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, нато, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, нато, парламентские выборы в грузии 2024
Еще санкции? Премьер Грузии надеется на прагматичные решения Запада
15:50 16.10.2024 (обновлено: 16:09 16.10.2024)
Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США "будут внимательно следить" за парламентскими выборами в Грузии
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал контрпродуктивным введение санкций против Грузии и выразил надежду, что в будущем со стороны Запада будут приняты более прагматичные решения.
Так он ответил на вопрос о возможных санкциях Запада в том случае, если международные наблюдатели дадут негативную оценку предстоящим в Грузии парламентским выборам. Между тем число международных наблюдателей на выборах бьет рекорды. По последним данным ЦИК, зарегистрированы 64 международные организации, что уже превысило показатели всех выборов, проводимых с 2008 года.
"Вы видите, что санкции абсолютно контрпродуктивны. Исходя из этого, я уверен, что все субъекты, которые могут теоретически думать о санкциях, будут действовать прагматично и не предпримут таких мер, которые повернутся вспять, к соответствующим силам", – заявил Кобахидзе.
Премьер напомнил, что под санкции США попали двое высокопоставленных сотрудников полиции, отметив, что люди, принимающие подобные решения, не должны допускать таких ошибок.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Такие ошибки не могут быть допущены людьми, которые принимают подобные решения. Все увидели, что санкции контрпродуктивны, поэтому я думаю, что в будущем будут приниматься более прагматичные решения", – заявил премьер.
Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США "будут внимательно следить" за парламентскими выборами в Грузии.
На брифинге Миллера спросили, разделяет ли он озабоченность относительно того, что правящая партия может сфальсифицировать результаты выборов в Грузии.
"Мы хотим, чтобы в Грузии прошли свободные и справедливые выборы. В последующие дни мы будем внимательно следить за этим", – заявил Миллер.
Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.
Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора.
Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.
В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.