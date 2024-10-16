https://sputnik-georgia.ru/20241016/esche-sanktsii-premer-gruzii-nadeetsya-na-pragmatichnye-resheniya-zapada-290380755.html

Еще санкции? Премьер Грузии надеется на прагматичные решения Запада

Еще санкции? Премьер Грузии надеется на прагматичные решения Запада

Sputnik Грузия

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США "будут внимательно следить" за парламентскими выборами в Грузии 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T15:50+0400

2024-10-16T15:50+0400

2024-10-16T16:09+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал контрпродуктивным введение санкций против Грузии и выразил надежду, что в будущем со стороны Запада будут приняты более прагматичные решения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так он ответил на вопрос о возможных санкциях Запада в том случае, если международные наблюдатели дадут негативную оценку предстоящим в Грузии парламентским выборам. Между тем число международных наблюдателей на выборах бьет рекорды. По последним данным ЦИК, зарегистрированы 64 международные организации, что уже превысило показатели всех выборов, проводимых с 2008 года. Премьер напомнил, что под санкции США попали двое высокопоставленных сотрудников полиции, отметив, что люди, принимающие подобные решения, не должны допускать таких ошибок. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". "Такие ошибки не могут быть допущены людьми, которые принимают подобные решения. Все увидели, что санкции контрпродуктивны, поэтому я думаю, что в будущем будут приниматься более прагматичные решения", – заявил премьер. США должны решить, как отблагодарят Грузию за ее поддержку – Папуашвили>>Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США "будут внимательно следить" за парламентскими выборами в Грузии. На брифинге Миллера спросили, разделяет ли он озабоченность относительно того, что правящая партия может сфальсифицировать результаты выборов в Грузии. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?>>Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Служба госбезопасности проявляет бдительность перед выборами в Грузии – премьер>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, нато, парламентские выборы в грузии 2024