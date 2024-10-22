https://sputnik-georgia.ru/20241022/tsentr-tbilisi-perekroyut-dlya-transporta-iz-za-masshtabnoy-aktsii-gruzinskoy-mechty-290484516.html

Центр Тбилиси перекроют для транспорта из-за масштабной акции "Грузинской мечты"

Центр Тбилиси перекроют для транспорта из-за масштабной акции "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Акция назначена на 23 октября в 19:00 по местному времени на площади Свободы 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T21:30+0400

2024-10-22T21:30+0400

2024-10-22T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси в связи с масштабной акцией правящей партии "Грузинская мечта" 23 октября вводит ограничения на движение транспорта в центре города, сообщили в пресс-службе городских властей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Заключительное мероприятие избирательной кампании "Грузинской мечты" состоится 23 октября в Тбилиси на площади Свободы в 19:00 по местному времени. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября, правительство объявило 25 октября нерабочим днем на основании обращения ЦИК. Избирательная кампания правящей партии стартовала 17 июля открытием нового офиса в Ортачала в Тбилиси. Следующий к площади Свободы транспорт доберется до пандуса на улице Бараташвили, а транспорт, следующий на проспект Руставели – до площади Первой республики. Несмотря на ограничения, движение будет разрешено по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Направление движения транспорта изменится по улице Иване Мачабели, и на улицу Леонидзе можно будет попасть с улицы Асатиани через улицу Мачабели. "Грузинская мечта" завершит предвыборную кампанию масштабной акцией в Тбилиси>>До остальной части улиц Мтацминда водители смогут добраться от проспекта Петре Меликишвили через улицы Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. Попасть к проспекту Меликишвили и к станции метро Руставели с других улиц Мтацминда можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. Частные автомобили, следующие от станции метро "Руставели" к площади Свободы, смогут передвигаться по проспекту Руставели, повернув у оливкового дерева, используя улицу Михаила Джавахишвили и правую набережную Куры (Мтквари). В частности, часть общественного транспорта, движущегося от проспекта Руставели в направлении улицы Бараташвили, на этот раз соединится с улицей Бараташвили через улицу Джавахишвили и правую набережную Куры, а затем продолжит движение по установленной схеме. В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов>>Автобусы №301, №309, №310, №337 и №345, повернув направо от моста Бараташвили, выедут на правую набережную, затем через улицу Михаила Джавахишвили доедут до Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а затем будут перевозить пассажиров согласно установленной схеме. Указанные автобусы в обратном направлении будут двигаться по той же схеме. Транспорт, идущий по маршруту Тбилиси-Коджори, остановится на улице Амаглеба, №11, в обратном направлении обслуживание пассажиров произойдет с того же адреса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, парламентские выборы в грузии 2024