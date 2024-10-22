https://sputnik-georgia.ru/20241022/v-gruzinskoy-mechte-razoblachili-nablyudatelnye-organizatsii-v-preddverii-vyborov-290480657.html
В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов
В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов
Sputnik Грузия
Из 102 организаций, зарегистрированных ЦИК, 37 напрямую связаны с партиями, а 12 – открыто критикуют "Грузинскую мечту", заявили в правящей партии 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T16:32+0400
2024-10-22T16:32+0400
2024-10-22T17:59+0400
парламентские выборы
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Каждая третья организация, зарегистрированная в ЦИК Грузии в качестве наблюдателя, уличена в связях с политическими субъектами, а еще часть – отличается критикой правящей партии, заявил депутат Гиви Миканадзе.Месяц назад, в ходе промежуточного брифинга "Грузинской мечты" по этому же вопросу, из 49 зарегистрированных организаций были выявлены 19 организаций, напрямую связанных с оппозицией, и семь местных наблюдательных организаций, действующих против "Грузинской мечты". По окончательным данным, ЦИК зарегистрированы 102 местные наблюдательные организации."В результате исследования выяснилось, что из 102 организаций, зарегистрированных ЦИК, 37 организаций напрямую связаны с политическими партиями, то есть каждая третья, фактически 36%, напрямую аффилированы с политическими партиями" , - заявил Миканадзе. Регистрация наблюдателей за выборами в Грузии завершена>>Кроме того, более 15% проверенных организаций занимаются агитацией против правящей партии. По окончательным данным, ЦИК были зарегистрированы 102 местные наблюдательные организации. По словам Миканадзе, "Грузинская мечта" провела мониторинг на основе открытых источников с целью установления связей этих организаций с политическими структурами. В качестве методологии исследования использовалась связь учредителей, представителей правления и исполнительной власти организаций с политическими субъектами. За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>В качестве примера Миканадзе привел информацию о нескольких организациях, выявленную в результате исследования, которая еще раз убедит общество и создаст полную картину о том, кто хочет следить за выборами и собирается делать выводы по выборам. - В ЦИК зарегистрирована наблюдательная организация "Критический гражданин", директором которой является Нугзар Хозреванидзе, а членами правления – Марад Шавадзе, Рисмаг Хозреванидзе и Нодар Дзирквадзе. 15 декабря 2020 года директор организации Нугзар Хозреванидзе был задержан возле Высшего совета Аджарии в Батуми во время инцидента с полицией, он расклеивал на здании плакаты – "Сфальсифицированные выборы". Он является активным сторонником и активистом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В мае 2022 года Нугзар Хозреванидзе принял участие в акции с требованием перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Марад Шавадзе по-прежнему является заместителем председателя фракции "Единое нацвижение" в совете муниципалитета Хуло, а Рисмаги Хозреванидзе – пиар-менеджером "Нацдвижения" в Аджарии. Что касается Нодара Дзирквадзе, то он является членом, назначенным партией "Стратегия Агмашенебели" на 19-м избирательном участке в Хуло.Число международных наблюдателей на выборах в парламент Грузии бьет рекорды>> - ЦИК также зарегистрировала "Молодежную инициативу для будущего Грузии" в качестве наблюдательной организации. Председатель этой организации Лаша Адамия – член "Единого нацдвижения" в Аджарии и активно занимается политической деятельностью. - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала организацию "Альтернатива НПО" и организацию "Центр изучения общественного мнения" в качестве местных наблюдательных организаций. Хатуна Беридзе, член партии "Национальное движение", является председателем "Альтернативы НПО". Член правления организации Нато Нацарашвили пожертвовала 7 тысяч лари партии "Ахали" 6 сентября 2024 года. Что касается Гиви Нахуцришвили, председателя "Центра изучения общественного мнения", то он был кандидатом большинства в Батуми от "Единого нацдвижения" на выборах в местное самоуправление в 2017 году. Он по-прежнему является активным сторонником "Единого нацдвижения". "Хотелось бы отметить, что вышеупомянутые четыре организации, я еще раз повторю их названия – "Критический гражданин", "Молодежная инициатива для будущего Грузии", "Альтернатива НПО" и "Центр изучения общественного мнения", фактически являются частью единой схемы", - заявил Миканадзе. По его словам, это подтверждается тем, что для получения статуса местной наблюдательной организации за выписками из реестра обратился один и тот же человек – Ушанги Микеладзе, который является активным сторонником "Единого нацдвижения", что подтверждается сделанным им пожертвованием в размере 3,3 тысячи лари в 2022 году. Кроме того, председатель еще одной организации – "Грузинский орден", которая зарегистрирована в качестве наблюдательной, Зураб Григалашвили зарегистрирован в Польше (город Варшава), как член участковой избирательной комиссии от "Национального движения". - Для получения статуса местной наблюдательной организации от имени организаций "A P M Georgia" и "Гражданское единство" выписки для подачи в ЦИК представило одно и то же уполномоченное лицо – Иване Бурдули. Миканадзе напомнил, что в 2020 году в интернете была распространена скрытая запись, где Иване Бурдули требовал от чиновника ЦИК покинуть пост в обмен на финансовую выгоду. Также Бурдули пожертвовал "Единому нацдвижению" в 2023-2024 годах 11,2 тысячи лари. Кроме того, глава организации "Гражданское единство" Нестан Далакишвили в 2016 году сделала пожертвование в размере 3 тысяч лари в пользу "Нового политического центра – Гирчи". Кроме того, по словам Миканадзе, что в 2015-2024 годах 27 представителей неправительственных организаций пожертвовали в общей сложности 800 тысяч лари оппозиционным политическим партиям. Очевидно, что мониторинг, проведенный организациями, выявленными в результате исследования, будет предвзятым и не будет иметь ничего общего с объективностью, отметил он. Именно поэтому "Грузинская мечта" постоянно делится информацией об этих организациях с сообществом и международными наблюдательными организациями, подчеркнул Миканадзе. "Здесь же мы призываем международные наблюдательные миссии отражать в своих отчетах информацию, основанную на доказательствах, и учитывать полученную от них субъективную информацию", - подчеркнул Миканадзе. Парламентские выборы в Грузии 2024Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов
16:32 22.10.2024 (обновлено: 17:59 22.10.2024)
Из 102 организаций, зарегистрированных ЦИК, 37 напрямую связаны с партиями, а 12 – открыто критикуют "Грузинскую мечту", заявили в правящей партии
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Каждая третья организация, зарегистрированная в ЦИК Грузии в качестве наблюдателя, уличена в связях с политическими субъектами, а еще часть – отличается критикой правящей партии, заявил депутат Гиви Миканадзе.
Месяц назад, в ходе промежуточного брифинга "Грузинской мечты" по этому же вопросу, из 49 зарегистрированных организаций были выявлены 19 организаций, напрямую связанных с оппозицией, и семь местных наблюдательных организаций, действующих против "Грузинской мечты". По окончательным данным, ЦИК зарегистрированы 102 местные наблюдательные организации.
"В результате исследования выяснилось, что из 102 организаций, зарегистрированных ЦИК, 37 организаций напрямую связаны с политическими партиями, то есть каждая третья, фактически 36%, напрямую аффилированы с политическими партиями" , - заявил Миканадзе.
Кроме того, более 15% проверенных организаций занимаются агитацией против правящей партии.
"В рамках мониторинга также установлено, что кампанией против правящей партии "Грузинская мечта" занимаются 16 организаций, что подтверждается их собственными отчетами и публичной деятельностью, то есть речь идет о 16% зарегистрированных", - заявил Миканадзе.
По окончательным данным, ЦИК были зарегистрированы 102 местные наблюдательные организации.
По словам Миканадзе, "Грузинская мечта" провела мониторинг на основе открытых источников с целью установления связей этих организаций с политическими структурами.
В качестве методологии исследования использовалась связь учредителей, представителей правления и исполнительной власти организаций с политическими субъектами.
В качестве примера Миканадзе привел информацию о нескольких организациях, выявленную в результате исследования, которая еще раз убедит общество и создаст полную картину о том, кто хочет следить за выборами и собирается делать выводы по выборам.
- В ЦИК зарегистрирована наблюдательная организация "Критический гражданин", директором которой является Нугзар Хозреванидзе, а членами правления – Марад Шавадзе, Рисмаг Хозреванидзе и Нодар Дзирквадзе.
15 декабря 2020 года директор организации Нугзар Хозреванидзе был задержан возле Высшего совета Аджарии в Батуми во время инцидента с полицией, он расклеивал на здании плакаты – "Сфальсифицированные выборы".
Он является активным сторонником и активистом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В мае 2022 года Нугзар Хозреванидзе принял участие в акции с требованием перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Марад Шавадзе по-прежнему является заместителем председателя фракции "Единое нацвижение" в совете муниципалитета Хуло, а Рисмаги Хозреванидзе – пиар-менеджером "Нацдвижения" в Аджарии. Что касается Нодара Дзирквадзе, то он является членом, назначенным партией "Стратегия Агмашенебели" на 19-м избирательном участке в Хуло.
- ЦИК также зарегистрировала "Молодежную инициативу для будущего Грузии" в качестве наблюдательной организации. Председатель этой организации Лаша Адамия – член "Единого нацдвижения" в Аджарии и активно занимается политической деятельностью.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала организацию "Альтернатива НПО" и организацию "Центр изучения общественного мнения" в качестве местных наблюдательных организаций. Хатуна Беридзе, член партии "Национальное движение", является председателем "Альтернативы НПО". Член правления организации Нато Нацарашвили пожертвовала 7 тысяч лари партии "Ахали" 6 сентября 2024 года.
Что касается Гиви Нахуцришвили, председателя "Центра изучения общественного мнения", то он был кандидатом большинства в Батуми от "Единого нацдвижения" на выборах в местное самоуправление в 2017 году. Он по-прежнему является активным сторонником "Единого нацдвижения".
"Хотелось бы отметить, что вышеупомянутые четыре организации, я еще раз повторю их названия – "Критический гражданин", "Молодежная инициатива для будущего Грузии", "Альтернатива НПО" и "Центр изучения общественного мнения", фактически являются частью единой схемы", - заявил Миканадзе.
По его словам, это подтверждается тем, что для получения статуса местной наблюдательной организации за выписками из реестра обратился один и тот же человек – Ушанги Микеладзе, который является активным сторонником "Единого нацдвижения", что подтверждается сделанным им пожертвованием в размере 3,3 тысячи лари в 2022 году.
Кроме того, председатель еще одной организации – "Грузинский орден", которая зарегистрирована в качестве наблюдательной, Зураб Григалашвили зарегистрирован в Польше (город Варшава), как член участковой избирательной комиссии от "Национального движения".
- Для получения статуса местной наблюдательной организации от имени организаций "A P M Georgia" и "Гражданское единство" выписки для подачи в ЦИК представило одно и то же уполномоченное лицо – Иване Бурдули.
Миканадзе напомнил, что в 2020 году в интернете была распространена скрытая запись, где Иване Бурдули требовал от чиновника ЦИК покинуть пост в обмен на финансовую выгоду.
Также Бурдули пожертвовал "Единому нацдвижению" в 2023-2024 годах 11,2 тысячи лари. Кроме того, глава организации "Гражданское единство" Нестан Далакишвили в 2016 году сделала пожертвование в размере 3 тысяч лари в пользу "Нового политического центра – Гирчи".
"В результате нашего исследования было установлено, что 37 разоблаченных организаций напрямую связаны с 12 оппозиционными политическими образованиями", - заявил Миканадзе.
Кроме того, по словам Миканадзе, что в 2015-2024 годах 27 представителей неправительственных организаций пожертвовали в общей сложности 800 тысяч лари оппозиционным политическим партиям.
"Интересно, будут ли доноры, финансирующие эти организации, интересоваться, какая часть средств, переданных донорами, и установленных в результате исследований, приходится на выданные ими гранты?", - добавил Миканадзе.
Очевидно, что мониторинг, проведенный организациями, выявленными в результате исследования, будет предвзятым и не будет иметь ничего общего с объективностью, отметил он. Именно поэтому "Грузинская мечта" постоянно делится информацией об этих организациях с сообществом и международными наблюдательными организациями, подчеркнул Миканадзе.
"Здесь же мы призываем международные наблюдательные миссии отражать в своих отчетах информацию, основанную на доказательствах, и учитывать полученную от них субъективную информацию", - подчеркнул Миканадзе.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.