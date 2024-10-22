https://sputnik-georgia.ru/20241022/v-gruzinskoy-mechte-razoblachili-nablyudatelnye-organizatsii-v-preddverii-vyborov-290480657.html

В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов

В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов

Sputnik Грузия

Из 102 организаций, зарегистрированных ЦИК, 37 напрямую связаны с партиями, а 12 – открыто критикуют "Грузинскую мечту", заявили в правящей партии 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T16:32+0400

2024-10-22T16:32+0400

2024-10-22T17:59+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Каждая третья организация, зарегистрированная в ЦИК Грузии в качестве наблюдателя, уличена в связях с политическими субъектами, а еще часть – отличается критикой правящей партии, заявил депутат Гиви Миканадзе.Месяц назад, в ходе промежуточного брифинга "Грузинской мечты" по этому же вопросу, из 49 зарегистрированных организаций были выявлены 19 организаций, напрямую связанных с оппозицией, и семь местных наблюдательных организаций, действующих против "Грузинской мечты". По окончательным данным, ЦИК зарегистрированы 102 местные наблюдательные организации."В результате исследования выяснилось, что из 102 организаций, зарегистрированных ЦИК, 37 организаций напрямую связаны с политическими партиями, то есть каждая третья, фактически 36%, напрямую аффилированы с политическими партиями" , - заявил Миканадзе. Регистрация наблюдателей за выборами в Грузии завершена>>Кроме того, более 15% проверенных организаций занимаются агитацией против правящей партии. По окончательным данным, ЦИК были зарегистрированы 102 местные наблюдательные организации. По словам Миканадзе, "Грузинская мечта" провела мониторинг на основе открытых источников с целью установления связей этих организаций с политическими структурами. В качестве методологии исследования использовалась связь учредителей, представителей правления и исполнительной власти организаций с политическими субъектами. За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>В качестве примера Миканадзе привел информацию о нескольких организациях, выявленную в результате исследования, которая еще раз убедит общество и создаст полную картину о том, кто хочет следить за выборами и собирается делать выводы по выборам. - В ЦИК зарегистрирована наблюдательная организация "Критический гражданин", директором которой является Нугзар Хозреванидзе, а членами правления – Марад Шавадзе, Рисмаг Хозреванидзе и Нодар Дзирквадзе. 15 декабря 2020 года директор организации Нугзар Хозреванидзе был задержан возле Высшего совета Аджарии в Батуми во время инцидента с полицией, он расклеивал на здании плакаты – "Сфальсифицированные выборы". Он является активным сторонником и активистом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В мае 2022 года Нугзар Хозреванидзе принял участие в акции с требованием перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Марад Шавадзе по-прежнему является заместителем председателя фракции "Единое нацвижение" в совете муниципалитета Хуло, а Рисмаги Хозреванидзе – пиар-менеджером "Нацдвижения" в Аджарии. Что касается Нодара Дзирквадзе, то он является членом, назначенным партией "Стратегия Агмашенебели" на 19-м избирательном участке в Хуло.Число международных наблюдателей на выборах в парламент Грузии бьет рекорды>> - ЦИК также зарегистрировала "Молодежную инициативу для будущего Грузии" в качестве наблюдательной организации. Председатель этой организации Лаша Адамия – член "Единого нацдвижения" в Аджарии и активно занимается политической деятельностью. - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала организацию "Альтернатива НПО" и организацию "Центр изучения общественного мнения" в качестве местных наблюдательных организаций. Хатуна Беридзе, член партии "Национальное движение", является председателем "Альтернативы НПО". Член правления организации Нато Нацарашвили пожертвовала 7 тысяч лари партии "Ахали" 6 сентября 2024 года. Что касается Гиви Нахуцришвили, председателя "Центра изучения общественного мнения", то он был кандидатом большинства в Батуми от "Единого нацдвижения" на выборах в местное самоуправление в 2017 году. Он по-прежнему является активным сторонником "Единого нацдвижения". "Хотелось бы отметить, что вышеупомянутые четыре организации, я еще раз повторю их названия – "Критический гражданин", "Молодежная инициатива для будущего Грузии", "Альтернатива НПО" и "Центр изучения общественного мнения", фактически являются частью единой схемы", - заявил Миканадзе. По его словам, это подтверждается тем, что для получения статуса местной наблюдательной организации за выписками из реестра обратился один и тот же человек – Ушанги Микеладзе, который является активным сторонником "Единого нацдвижения", что подтверждается сделанным им пожертвованием в размере 3,3 тысячи лари в 2022 году. Кроме того, председатель еще одной организации – "Грузинский орден", которая зарегистрирована в качестве наблюдательной, Зураб Григалашвили зарегистрирован в Польше (город Варшава), как член участковой избирательной комиссии от "Национального движения". - Для получения статуса местной наблюдательной организации от имени организаций "A P M Georgia" и "Гражданское единство" выписки для подачи в ЦИК представило одно и то же уполномоченное лицо – Иване Бурдули. Миканадзе напомнил, что в 2020 году в интернете была распространена скрытая запись, где Иване Бурдули требовал от чиновника ЦИК покинуть пост в обмен на финансовую выгоду. Также Бурдули пожертвовал "Единому нацдвижению" в 2023-2024 годах 11,2 тысячи лари. Кроме того, глава организации "Гражданское единство" Нестан Далакишвили в 2016 году сделала пожертвование в размере 3 тысяч лари в пользу "Нового политического центра – Гирчи". Кроме того, по словам Миканадзе, что в 2015-2024 годах 27 представителей неправительственных организаций пожертвовали в общей сложности 800 тысяч лари оппозиционным политическим партиям. Очевидно, что мониторинг, проведенный организациями, выявленными в результате исследования, будет предвзятым и не будет иметь ничего общего с объективностью, отметил он. Именно поэтому "Грузинская мечта" постоянно делится информацией об этих организациях с сообществом и международными наблюдательными организациями, подчеркнул Миканадзе. "Здесь же мы призываем международные наблюдательные миссии отражать в своих отчетах информацию, основанную на доказательствах, и учитывать полученную от них субъективную информацию", - подчеркнул Миканадзе. Парламентские выборы в Грузии 2024Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия