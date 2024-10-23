https://sputnik-georgia.ru/20241023/glava-parlamenta-gruzii-nazval-glavnuyu-prichinu-konfrontatsii-c-zapadnymi-politikami-290501098.html

Глава парламента Грузии назвал главную причину конфронтации c западными политиками

Глава парламента Грузии назвал главную причину конфронтации c западными политиками

Sputnik Грузия

Европейские политики требовали от властей Грузии ввести санкции против России, что вызвало бы "экономический коллапс" в стране, заявил Папуашвили 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T15:32+0400

2024-10-23T15:32+0400

2024-10-23T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Отказ от введения санкций в отношении России стал основной причиной конфронтации некоторых европейских политиков с грузинскими властями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Об этом не говорили открыто, так как, по словам Папуашвили, они прекрасно знали, что не смогли бы "так легко продать грузинскому народу шаг к уничтожению Грузии". "Все прекрасно знают, что бы произошло в этой стране, если бы мы ввели санкции. Мы впали бы в экономический коллапс, который имел бы втрое больший эффект, чем во время пандемии COVID", – отметил Папуашвили. Если бы власти последовали за этим "легкомысленным требованием", то, по словам главы парламента, экономический спад составил бы до 18%. Это, как Папуашвили, и стало причиной негативных решений, принятых в отношении Грузии. Как отметил Папуашвили, в результате этого страна получила бы экономический коллапс и, скорее всего, получила бы войну в нашей стране. "Оппозиция приходит к власти, чтобы выполнять указания иностранных бюрократов. Они прямо говорят, что иностранец что-то нам сказал, а Грузия не выполнила то, что было востребовано. В случае их прихода (к власти – ред.) они собираются тщательно выполнить все требования", – заявил Папуашвили. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Лавров: нет оснований не верить словам политиков Грузии, что Запад толкал их к войне с РФ>>Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Санкции в отношении Грузии имели обратный результат – Иванишвили>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, украина, сша, тбилиси, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, нато, европарламент