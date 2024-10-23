https://sputnik-georgia.ru/20241023/glava-parlamenta-nazval-priznaki-podgotovki-gosperevorota-v-gruzii-290498046.html

Глава парламента назвал признаки подготовки госпереворота в Грузии

Глава парламента назвал признаки подготовки госпереворота в Грузии

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, на предстоящих парламентских выборах будет предпринята попытка повторить сценарий 2020 года 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T14:19+0400

2024-10-23T14:19+0400

2024-10-23T14:37+0400

парламентские выборы

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шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Предвыборная кампания проходит на фоне вмешательства из-за рубежа, что является аномалией и одним из признаков подготовки к неконституционной смене власти после парламентских выборов в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. В правящей партии утверждают, что неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в 2020 году пыталась устроить государственный переворот. Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.По словам Папуашвили, на попытку повторения сценария 2020 года указывает тот факт, что ни оппозиция, ни представители неправительственных организаций не посещают заседания межведомственной комиссии, координируемые министерством юстиции. В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов>>"Если у них есть какие-либо претензии, пусть придут, представят. На комиссии ходят международные наблюдатели, ОБСЕ/БДИПЧ, и они все зафиксировали, что они не присутствуют", – сказал Папуашвили Если бы у них были реальные претензии к чему-либо, они бы их представили, и общественность бы это увидела, добавил глава парламента. "Что они делают сейчас? Они выходят, проводят брифинг, бросаются обвинениями направо и налево. Их низкий уровень заключается в том, что их обвинения основаны на сплетнях, а их количество невелико", – отметил Папуашвили. По словам главы парламента, оппозиция вообще не проводит предвыборную кампанию, и они вообще не появляется в регионах. Вся их кампания в лучшем случае – это говорить с людьми с телевидения, а самое худшее, что происходит на самом деле, это то, что они ведут кампанию из-за рубежа, отметил Папуашвили. "Мы наблюдаем, что не проходит и дня без двух-трех заявлений из-за рубежа, что является прямым вмешательством в избирательные вопросы. Такой аномалии в Грузии никогда не было. В целом это печальная ситуация", – заявил Папуашвили. Именно поэтому, по словам главы парламента, важна мобилизация граждан 26 октября. Оппозиция не сможет выиграть выборы в парламент Грузии без провокаций – прогноз эксперта>>"Их многочисленность является самым мощным оружием против любого иностранного вмешательства", – подчеркнул Папуашвили. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024